Махачев: Фергюсон должен уйти на пенсию, я могу ему помочь в этом

29-летний российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе, обратился с провокационным предложением для 37-летнего американского временного экс-чемпиона организации Тони Фергюсона.

«Я просто хочу помочь Тони Фергюсону уйти на пенсию. Он проиграл три последних боя. Он должен уйти в отставку, потому что все эти парни из топ-10 – все три его последних соперника, нанесли ему очень тяжёлые поражения. Я думаю, что он сейчас стар. Он должен уйти на пенсию, но я могу ему помочь», — гласит текст, опубликованный Махачевым в «Инстаграм»-сториз.

Напомним, в ночь с 17 на 18 июля мск Ислам Махачев проведёт бой с бразильцем Тиаго Мойзесом, поединок с которым возглавит кард турнира UFC Вегас 31. Ислам занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, Мойзес — 14-е.