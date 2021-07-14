Хабиб: уверен, что Махачев сможет победить Порье

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил потенциал своего близкого друга Ислама Махачева. По его словам, Исламу по силам победить Дастина Порье и действующего чемпиона лиги Чарльза Оливейру.



«Махачев сейчас очень хорош. Ему будет 30 лет. В 30 лет я стал чемпионом. Точнее в апреле 2018 года мне было 29 лет, а в сентябре исполнилось 30. А в октябре я выиграл самый крупный бой в истории UFC. 30-32 года — идеальный возраст. Ислам хорош во всём. Убеждён, что он на шаг впереди других ребят. Уверен, что он сможет победить Порье. Возможно, Дастин расстроится, но я в это верю, он может победить досрочно. Он способен перемолоть Чарльза Оливейру. Нам просто нужно время. Думаю, Ислам может побить всех этих ребят», — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале ESPN MMA в YouTube.

Бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса возглавит кард турнира UFC Вегас 31, который состоится в ночь с 17 на 18 июля мск. Ислам занимает девятое место в рейтинге легковесов UFC, Мойзес — 14-е.