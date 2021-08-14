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Гегард Мусаси прокомментировал победу над Джоном Солтером

Гегард Мусаси прокомментировал победу над Джоном Солтером
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Чемпион в среднем весе Гегард Мусаси прокомментировал свою победу над Джоном Солтером на турнире Bellator 264.

«У меня были варианты подняться, когда он повалил меня в первом раунде, но у меня не было желания рисковать. Мы тогда ещё не вспотели, не стали скользкими, так что я не хотел отдать ему спину.

Он левша, поэтому в стойке работать было немного тяжелее, чем обычно. Не всегда мне удавалось нормально атаковать, но в конечном счёте я доволен результатом.

Я всегда говорил, что я сильнее, чем многим кажется. Возможно, кажусь худым, но сил у меня много. Я был физически сильнее него. Когда я оказался сверху, просто прижал его своим весом и начал наносить урон. Но поскольку бой пятираундовый, я дал себе установку не тратить на это все силы. Понимал, что поединок мог затянуться на 25 минут», – цитирут Мусаси MMAJunkie.

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