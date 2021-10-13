Появились три редких фото 20-летнего Хабиба Нурмагомедова
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В «инстаграме» федерации панкратиона Москвы выложили фотографии, сделанные в октябре 2008 года. Победу на турнире по профессиональному панкратиону одержал 20-летний на тот момент Хабиб Нурмагомедов, выступавший в весовой категории до 70 кг.
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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