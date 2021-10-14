Рафаэль Физиев переедет в другую страну из-за травли Муфтията Кыргызстана

Боец UFC Рафаэль Физиев сообщил в своём «инстаграме» о травле со стороны Муфтията Кыргызстана.

Физиев рассказал, что он и его жена получают тысячи гневных сообщений. В этой ситуации боец UFC принял решение прекратить выступать под флагом Кыргызстана и переехать в другую страну. В какую, он не уточнил.

Последним соперником Физиева был американец Бобби Грин. Бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Кыргызстана единогласным решением судей. Эта победа стала для Физиева четвёртой подряд. После успеха киргизский боец вызвал на бой блогера Хасбика.

Следующим соперником Физиева станет Брэд Риддел. Поединок состоится 4 декабря на турнире UFC Fight Night. Брэд Риддел, как и Физиев, идёт на серии из четырёх побед. Всего на его счету 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение. У Физиева точно такая же статистика.