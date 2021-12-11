Глава Союза ММА России: рассчитываем, что наш спорт станет олимпийским к 2028 году

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин выразил надежду, что смешанные единоборства могут стать олимпийским видом спорта. Функционер отметил, что предварительный срок достижения этой цели — 2028 год.



«ММА – это не просто вид спорта, это настоящее движение. Смешанными единоборствами занимаются в 123 странах мира, теперь там официально выступают и женщины. Мы рассчитываем, что к 2028 году войдём в олимпийскую семью», — рассказал Габдуллин.



Отметим, что Габдуллин выступал на пресс-конференции в Саратове, где проходил турнир памяти легендарного Абдулмапана Нурмагомедова.



Турнир транслировался на платформе ММА.РФ. Ранее там представили инновационного ММА-бота и впервые организовали онлайн-регистрацию на турнир.