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Глава Союза ММА России: рассчитываем, что наш спорт станет олимпийским к 2028 году

Глава Союза ММА России: рассчитываем, что наш спорт станет олимпийским к 2028 году
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Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин выразил надежду, что смешанные единоборства могут стать олимпийским видом спорта. Функционер отметил, что предварительный срок достижения этой цели — 2028 год.

«ММА – это не просто вид спорта, это настоящее движение. Смешанными единоборствами занимаются в 123 странах мира, теперь там официально выступают и женщины. Мы рассчитываем, что к 2028 году войдём в олимпийскую семью», — рассказал Габдуллин.

Отметим, что Габдуллин выступал на пресс-конференции в Саратове, где проходил турнир памяти легендарного Абдулмапана Нурмагомедова.

Турнир транслировался на платформе ММА.РФ. Ранее там представили инновационного ММА-бота и впервые организовали онлайн-регистрацию на турнир.

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