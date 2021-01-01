Стерлинг — о Яне: готов покончить с ним и устранить все сомнения

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг заявил, что собирается победить временного чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна, чтобы устранить все сомнения относительно того, кто является настоящим чемпионом.



«Самые близкие мне люди знают, что 2022 год не наступит для меня достаточно быстро. Но я готов покончить с этим человеком и устранить все сомнения!» — написал Стерлинг в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алджэмейна Стерлинга в «Инстаграме».

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.