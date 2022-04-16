«Я сделаю тебе больно». Бразилец Борральо обратился к Омаргаджиеву на русском языке

Бразильский боец смешанных единоборств Кайо Борральо обратился на русском языке к своему будущему сопернику, россиянину Гаджи Омаргаджиеву.
«Я сделаю тебе больно», — сказал Борральо.
«Посмотрим», — с улыбкой ответил Омаргаджиев.
Омаргаджиев и Борральо сразятся на турнире UFC Вегас 51, который состоится в ночь с 16 на 17 апреля мск. Их поединок станет соглавным событием спортивного мероприятия. Ранее оба приняли участие в официальной процедуре взвешивания: вес Кайо составил 84,37 кг, Гаджи показал на весах 84,37 кг.
Омаргаджиев получил контракт с UFC в октябре 2021-го благодаря победе над бразильцем Джанси Силвой, одержанной на турнире Dana White's Contender Series.
В главном событии UFC Вегас 51 встретятся представитель Бразилии Висенте Люке и американский боец Белал Мухаммад.
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