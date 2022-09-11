Результаты всех боёв UFC 279 с главным поединком Диаз — Фергюсон

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках главного боя американец Нейт Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.
Нейт Диаз победил Тони Фергюсона удушающим приёмом (D’Arce choke) – (Раунд 4, 2:52).
Хамзат Чимаев победил Кевина Холланда удушающим приёмом (D’Arce choke) – (Раунд 1, 2:13).
Даниэль Родригес победил Джинглианга Ли раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Ирене Альдана победила Мэйси Чиассон техническим нокаутом (Раунд 3, 2:21).
Джонни Уокер победил Иона Куцелабу удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 4:37).
Джулиан Эроса победил Хакима Даводу единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Жаилтон Алмейда победил Антона Туркаля удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 4:27).
Денис Тюлюлин победил Джейми Пикетта техническим нокаутом (Раунд 2, 4:52).
Крис Барнетт победил Джейка Коллье техническим нокаутом (Раунд 2, 2:24).
Норма Дюмон победила Дэниэлля Вульфа единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26).
Хейли Алатэн победил Чада Анхелигера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Элиз Рид победила Мелиссу Мартинес единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Йохан Лайнесс победил Дэриана Уикса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
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