Результаты всех боёв UFC 279 с главным поединком Диаз — Фергюсон

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках главного боя американец Нейт Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.



Нейт Диаз победил Тони Фергюсона удушающим приёмом (D’Arce choke) – (Раунд 4, 2:52).

Хамзат Чимаев победил Кевина Холланда удушающим приёмом (D’Arce choke) – (Раунд 1, 2:13).

Даниэль Родригес победил Джинглианга Ли раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Ирене Альдана победила Мэйси Чиассон техническим нокаутом (Раунд 3, 2:21).

Джонни Уокер победил Иона Куцелабу удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 4:37).

Джулиан Эроса победил Хакима Даводу единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Жаилтон Алмейда победил Антона Туркаля удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 4:27).

Денис Тюлюлин победил Джейми Пикетта техническим нокаутом (Раунд 2, 4:52).

Крис Барнетт победил Джейка Коллье техническим нокаутом (Раунд 2, 2:24).

Норма Дюмон победила Дэниэлля Вульфа единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26).

Хейли Алатэн победил Чада Анхелигера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Элиз Рид победила Мелиссу Мартинес единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Йохан Лайнесс победил Дэриана Уикса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).