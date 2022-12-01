Дос Аньос предположил, что мог бы подраться с Махачевым в полусреднем весе
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Бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль Дос Аньос высказался о возможном поединке с новым чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
«Нам уже пару раз назначали бой с Исламом, но сначала я травмировался, потом он снялся с поединка. Был шанс подраться в полусреднем весе. Сначала Махачев вызвался, потом пошёл в отказ, в итоге я дрался с Мойкано. Мы с Исламом могли бы этот закрыть вопрос и подраться в полусреднем или лёгком весе, но если боя не будет, то не огорчусь.
Я могу вернуться в лёгкий вес только ради особенных поединков, драться там за титул я не собираюсь. Сейчас жду боя с Брайаном Барбереной и планирую дальше оставаться в полусреднем дивизионе», — приводит слова Дос Аньоса MMAJunkie.
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