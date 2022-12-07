Трое из ныне живущих боксёров войдут в Международный зал славы в 2023 году

Международный зал боксёрской славы, расположенный в городе Канастота (штат Нью-Йорк, США), объявил имена ныне живущих боксёров, которые станут лауреатами в 2023 году. Церемония пройдёт с 8 по 11 июня.

В число избранных комиссией вошли американец Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 KO), британец Карл Фроч (33-2, 24 KO) и мексиканец Рафаэль Маркес (41-9, 37 KO).

Тимоти Брэдли 39 лет. За свою карьеру боец становился объединённым чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и чемпионом в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг).

Карлу Фрочу 45 лет. За свою карьеру боец трижды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также побеждал в объединительном бою.

Рафаэлю Маркесу 47 лет. За свою карьеру боец становился чемпионом мира в легчайшем (до 53,5 кг) и втором легчайшем (до 55,3 кг) весах.