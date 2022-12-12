Дауд Кельбиханов проведёт бой с Хасаном Юсефи на турнире PRAVDA в Челябинске

23 декабря в Челябинске во Дворце спорта «Юность» состоится вечер профессионального бокса Pravda old school boxing. В главном бою вечера встретятся мастер спорта по боксу, известный по своим выступлениям в кулачных боях Дауд «Стханский» Кельбиханов и экс-чемпион Fight Nights — звезда иранских единоборств — Хасан Юсефи.
В соглавном бою сразятся шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Влад Туйнов и титулованный кикбоксёр из Бразилии Джонатан Оливейра.
Впервые за историю лиги PRAVDA будет разыгран пояс чемпиона организации. В бою за него сразятся Абубакар Сулейманов и Давид Дзукаев. Поединок пройдёт в первом тяжёлом весе до 90 кг.
Также впервые в ринге PRAVDA пройдут женские поединки. Заслуженный мастер спорта России профессиональный боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр Софья Очигава встретится с боксёром из Танзании Хэппи Дауди.
Второй женский бой в ринге проведут боксёр из Казахстана Фируза Шарипова (14-2-0) против танзанийки Фериче Машаури. Последний бой Фируза Шарипова провела год назад с популярной спортсменкой Кэти Тейлор, проиграв единогласным решением судей.
Вечер профессионального бокса пройдёт во Дворце спорта «Юность». Начало – в 19:00. Прямая трансляция – на платформе «Лига Ставок».
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