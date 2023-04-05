Кормье выразил благодарность Макгрегору за помощь Хабибу

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье поблагодарил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора за то, что помог россиянину Хабибу Нурмагомедову и американцу Дастину Порье стать звёздами ММА.
«Он возвысил двух моих лучших друзей. Двое парней, которых я люблю, которых я ценю больше, чем кого-либо другого. Он возвёл Хабиба в ранг мегазвезды, а Порье — на такой уровень славы, о котором Дастин раньше и мечтать не мог.
Так что он помогает не только себе, но и парням, с которыми выходит в октагон, особенно тем, которые могут его победить», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.
Напомним, Конор в 2018 году проиграл Хабибу сабмишном в четвёртом раунде. После этого ирландец дважды проигрывал Порье в 2021 году.
Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:
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