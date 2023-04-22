Бывшая девушка Энди Руиса обвинила его в домашнем насилии

Джулия Лемус, бывшая девушка экс-чемпиона мира в тяжёлом весе по трём весовым категориям американца мексиканского происхождения Энди Руиса, обвинила его в домашнем насилии в отношении неё и их детей.
По информации TMZ Sports, 6 апреля Лемус подала против Руиса судебный иск в Сан-Диего на основании предполагаемого сексуального, физического и морального насилия. Пара состояла в отношениях с 2015 по 2022 год. Джулия также обвинила Энди в жестоком обращении с их двумя детьми, которое якобы усугублялось злоупотреблением алкоголем и наркотиками.
Сообщается, что сам спортсмен категорически отрицает все обвинения, утверждая, в свою очередь, что источником агрессивного поведения была именно Лемус.
На данный момент Руису временно запретили приближаться к своей экс-партнёрше ближе чем на сто метров.
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