Бывшая девушка Энди Руиса обвинила его в домашнем насилии

Джулия Лемус, бывшая девушка экс-чемпиона мира в тяжёлом весе по трём весовым категориям американца мексиканского происхождения Энди Руиса, обвинила его в домашнем насилии в отношении неё и их детей.

По информации TMZ Sports, 6 апреля Лемус подала против Руиса судебный иск в Сан-Диего на основании предполагаемого сексуального, физического и морального насилия. Пара состояла в отношениях с 2015 по 2022 год. Джулия также обвинила Энди в жестоком обращении с их двумя детьми, которое якобы усугублялось злоупотреблением алкоголем и наркотиками.

Сообщается, что сам спортсмен категорически отрицает все обвинения, утверждая, в свою очередь, что источником агрессивного поведения была именно Лемус.

На данный момент Руису временно запретили приближаться к своей экс-партнёрше ближе чем на сто метров.