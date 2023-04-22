Тим Цзю дал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии

Временный чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем поединке звёздных американцев и легковесов Джервонты Дэвиса (28-0, 26 KO) и Райана Гарсии (23-0, 19 KO), который состоится завтра, 23 апреля, в Лас-Вегасе (США).

«Моя голова говорит, что это будет победа Дэвиса, в то время как сердце тянет к Гарсии. И я действительно верю, что этот поединок может закончиться как угодно. Если Райан сможет оставаться на дистанции и смещаться во время атак Дэвиса, то будет забирать раунды и в конечном итоге победит судейским решением. Но я также допускаю, что Дэвис нажмёт на курок.

Дэвис медленно начинает, и ему нужно время, чтобы понять соперника, он нестабилен от раунда к раунду. Но именно во время рывков он и делает свою работу. Если он ухватится за возможность, игра будет окончена», – приводит слова Цзю издание BoxingScene.