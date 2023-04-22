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Джервонта Дэвис — Райан Гарсия, онлайн-трансляция, где смотреть, прямой эфир, кто фаворит

Джервонта Дэвис — Райан Гарсия: два непобеждённых гения устроят знатную рубку! LIVE
Александр Фролов
Джервонта Дэвис — Райан Гарсия
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Главные звёзды американского бокса сойдутся в ринге — что может быть лучше?

В ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский турнир. В главном бою вечера встретятся американские боксёры Джервонта Дэвис и Райан Гарсия, на кону будет стоять титул регулярного чемпиона WBA. Оба спортсмена являются непобеждёнными. Поединок пройдёт в договорном весе: на взвешивании Дэвис и Гарсия вписались в лимит 61,7 килограмма, а перед боем боксёры не должны весить больше 67,9 кг.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Когда начало боя Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии Где смотреть бой Джервонта Дэвис — Райан Гарсия Полный кард турнира с главным боем Дэвис — Гарсия
Live Александр Фролов

Сломаю тебе челюсть

Парни раскручивают свой бой, как могут. Дэвис и Гарсия вылили друг на друга тонны грязи, а заключительный стердаун и вовсе стал апофеозом ненависти. Гарсия отметил, что Танк выглядит истощённым и пообещал сломать ему челюсть. Получится?

14:50 Александр Фролов

Майк Тайсон с нетерпением ждёт боя

«Думаю, встреча Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии — первый супербой этого года. Да, были другие поединки, но это не супербои. Пожалуй, Канело единственный, кто может такое повторить, но он уже готовится к уходу, а Флойда больше нет», — сказал Майк Тайсон в подкасте Hotboxing.

14:35 Александр Фролов

Когда начало боя Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии

Боксёрский турнир стартует в 01:00 по московскому времени. Начало основного карда — в 04:00 мск. Дэвис и Гарсия не выйдут в ринг ранее 06:00.

14:34 Александр Фролов

Бой в необычном весе

Дэвис и Гарсия выступают в разных весовых категориях, поэтому для своего поединка решили выбрать договорной вес — 61,7 килограмма. При этом в день боя боксёры не должны весить более 67,9 килограммов. Очень странная система, но главное, что парней это устраивает.

14:33 Александр Фролов

Где смотреть бой Джервонта Дэвис — Райан Гарсия

Турнир в Лас-Вегасе с главным поединком Джервонт Дэвис — Райан Гарсия покажет платформа DAZN. В России турнир легально посмотреть будет нельзя.

14:32 Александр Фролов

Сразу после боя — в тюрьму?

У Джервонты Дэвиса серьёзные проблемы — он никак не может уладить свои проблемы с законом. Скоро американского боксёра ждёт суд, где будут рассматривать дело с ДТП, где из-за действий Дэвиса пострадали несколько человек. Если Танку максимально не повезёт, его ждут семь долгих лет за решёткой.

14:32 Александр Фролов

Полный кард турнира с главным боем Дэвис — Гарсия

  • Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) – Райан Гарсия (23-0, 19 KO);
  • Давид Моррель (8-0, 7 KO) – Ямагучи Фалькао (24-1-1, 10 KO);
  • Бектемир Меликузиев (11-1, 9 KO) – Габриэль Росадо (26-16-1, 15 KO);
  • Элайджа Гарсия (14-0, 12 KO) – Кевин Сальгадо (15-1-1, 10 КО);
  • Фёдор Черкашин (21-0, 13 KO) – Элиас Эспадас (22-5, 15 KO);
  • Вито Мельницки, мл.(14-1, 9 KO) – Хосе Санчес (20-3-1, 12 КО);
  • Флойд Скофилд (13-0, 10 KO) – Хесус Валентин Леон (23-1-2, 19 КО);
  • Лоренцо Симпсон (12-0, 7 КО) – Пачино Хилл (8-1-1, 6 КО);
  • Тристан Калкреут (9-1, 7 КО) – Хайме Солорио (12-5-2, 9 КО);
  • Джалил Мейджор Хакетт (5-0, 4 КО) – Джейсон Филлипс (3-3-2, 0 КО);
  • Куттино Оливер (2-0, 1 КО) – Роберто Канту (3-2, 3 КО).
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