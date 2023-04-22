Джервонта Дэвис — Райан Гарсия: два непобеждённых гения устроят знатную рубку! LIVE

Главные звёзды американского бокса сойдутся в ринге — что может быть лучше?

В ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский турнир. В главном бою вечера встретятся американские боксёры Джервонта Дэвис и Райан Гарсия, на кону будет стоять титул регулярного чемпиона WBA. Оба спортсмена являются непобеждёнными. Поединок пройдёт в договорном весе: на взвешивании Дэвис и Гарсия вписались в лимит 61,7 килограмма, а перед боем боксёры не должны весить больше 67,9 кг.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.