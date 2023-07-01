Источник: Джуниор дос Сантос и Фабрисиу Вердум проведут бой на голых кулаках

Бывшие чемпионы UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос и Фабрисиу Вердум проведут бой в смешанных единоборствах на голых кулаках 8 сентября, сообщил источник ESPN. Поединок во Флориде пройдёт в рамках промоушена Gamebred, организованного известным бойцом Хорхе Масвидалем.
Дос Сантос и Вердум проводили бой между собой на UFC 90 в 2008 году. Тогда в поединке между уроженцами Бразилии Джуниор победил нокаутом в первом раунде.
39-летний Дос Сантос последний раз участвовал в бое в мае 2022 года в рамках промоушена Eagle FC, проиграв техническим нокаутом из-за травмы плеча Йоргану Де Кастро. Он был чемпионом UFC в тяжелом весе в 2011 и 2012 годах.
45-летний Вердум в последний раз выходил на ринг в 2021 году против Ренана Феррейры в промоушене PFL. Изначально Вердум проиграл нокаутом, но позднее бой был признан несостоявшимся. Было установлено, что его соперник подал хлопками сигнал о прекращении боя, когда к нему применили удушающий приём. Вердум был чемпионом UFC в тяжелом весе в 2015 и 2016 годах.
- 1 июля 2023
-
04:02
-
02:06
-
00:17
- 30 июня 2023
-
23:45
-
23:30
-
22:46
-
22:10
-
21:35
-
20:33
-
20:00
-
19:50
-
19:31
-
18:40
-
18:25
-
18:07
-
17:28
-
17:21
-
16:49
-
16:22
-
15:23
-
15:15
-
14:31
-
13:46
-
13:27
-
12:50
-
12:16
-
11:49
-
11:35
-
11:00
-
10:44
-
09:56
-
09:33
-
09:21
-
02:25
-
00:24