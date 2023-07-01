Источник: Джуниор дос Сантос и Фабрисиу Вердум проведут бой на голых кулаках

Бывшие чемпионы UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос и Фабрисиу Вердум проведут бой в смешанных единоборствах на голых кулаках 8 сентября, сообщил источник ESPN. Поединок во Флориде пройдёт в рамках промоушена Gamebred, организованного известным бойцом Хорхе Масвидалем.

Дос Сантос и Вердум проводили бой между собой на UFC 90 в 2008 году. Тогда в поединке между уроженцами Бразилии Джуниор победил нокаутом в первом раунде.

39-летний Дос Сантос последний раз участвовал в бое в мае 2022 года в рамках промоушена Eagle FC, проиграв техническим нокаутом из-за травмы плеча Йоргану Де Кастро. Он был чемпионом UFC в тяжелом весе в 2011 и 2012 годах.

45-летний Вердум в последний раз выходил на ринг в 2021 году против Ренана Феррейры в промоушене PFL. Изначально Вердум проиграл нокаутом, но позднее бой был признан несостоявшимся. Было установлено, что его соперник подал хлопками сигнал о прекращении боя, когда к нему применили удушающий приём. Вердум был чемпионом UFC в тяжелом весе в 2015 и 2016 годах.