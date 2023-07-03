Бадаев: UFC будет раскручивать бой Чимаева с Алискеровым

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался по поводу организации боёв в UFC.

«Нас тоже зачастую ругают, почему мы ставим во втором бою новичка лиги против претендента или топа. Зачастую это вынужденная мера. В данном случае Шон Стрикленд подрался со многими. Не все свободны, а тут фактурный и харизматичный парень из другой страны. Новый старый рынок – Германия. Авансом дали этот бой Абусупьяну Магомедову. Поверили в его уровень и возможности. Поспешили. Но я верил, что Абусупьян может выиграть в поединке. UFC просто проверил, можно ли выявить нового средневеса с именем.

Нужны новые лица. Бойцов вроде много, но Исраэль Адесанья их всех победил, скоро пойдёт по третьему кругу. Нужна новая история. Дрикус Дю Плесси побеждает, но по ощущениям технический уровень у него не очень высокий. С кардио пробелы. Если он выиграет у Роберта Уиттакера, будет драться за пояс. Такие люди дерутся за титул на безрыбье. Уверен, что и на Икрама Алискерова также будет делаться акцент, будут раскачивать его историю с Хамзатом Чимаевым, чтобы быстро подвести к титульному бою», – приводит слова Бадаева Metaratings.