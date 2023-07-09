Василевский: Павлович сейчас гораздо более логичный претендент на титул, чем Миочич

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский выразил недоумение по поводу того, что лидеру обновлённого рейтинга бойцов UFC в тяжёлом весе, россиянину Сергею Павловичу не дают титульный поединок.

«Простой Павловича? Это никогда не сказывается хорошо, и Сергей не исключение. Если бы он вышел на бой вместо Миочича, то это для Павловича было бы идеальное время. Он сейчас на моральном подъёме за счёт своих доминирующих побед, и в такой эйфории он мог бы Джонса поколотить. То, что его взяли и отодвинули — это не очень хорошее развитие событий для него. Наверное, это и не совсем правильно. Павлович сейчас гораздо более логичный претендент, потому что Миочич давно не дрался и ему бы провести бой-другой, чтобы вернуться к своим кондициям, а потом уже драться за пояс», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.