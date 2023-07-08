Павлович снова запасной? Джонс и Миочич всё-таки решились на поединок года

Самый ожидаемый бой в тяжёлом весе UFC всё-таки состоится. После долгих месяцев обсуждений Джон Джонс и Стипе Миочич договорились о поединке за чемпионский пояс и наследие. Две американские легенды встретятся в октагоне 11 ноября на турнире UFC 295. Президент UFC Дана Уайт, само собой, рад организации настолько крупного во всех смыслах поединка: «Это бой, который хотел Джон Джонс, и это бой, который хотел Стипе. Это бой за наследие для обоих парней».

Конечно, любой поклонник ММА будет рад увидеть схватку Джонса и Миочича. Две легенды смешанных единоборств, с огромной историей и потрясающими навыками — нас ждёт зрелище высочайшего уровня. Выделить фаворита невероятно сложно: оба парня имеют гигантский опыт, но и пробелы тоже есть. Джонс лишь недавно перебрался в тяжёлый вес, и непонятно, сможет ли он выдержать длительную дистанцию. Против Миочича говорит длительный простой — ветеран не дрался больше двух лет.

Скорее всего, объявлению поединка не обрадовался только один человек — Сергей Павлович. Российский тяжеловес, идущий на первом месте в рейтинге дивизиона, остался без потенциальной схватки с Джонсом. Слишком велик шанс, что Джон закончит карьеру после поединка со Стипе. Кстати, дотянуться и до Миочича вряд ли удастся: тот тоже близок к тому, чтобы повесить перчатки на гвоздь. Бой с одной из легенд практически исключается.

Получается, что сейчас Павловичу особо не с кем драться. Практически все топовые бойцы уже заняты, а драться с кем-то из середины рейтинга Сергею вряд ли выгодно. Поэтому вполне вероятен вариант, что россиянин снова выступит резервным бойцом чемпионского поединка. Напомним, Павлович уже страховал бой между Джонсом и Ганом, поэтому такая роль ему отлично знакома. Впрочем, россиянин рано или поздно получит титульный шанс — и обязательно им воспользуется.