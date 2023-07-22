Ковингтон: Джон Джонс в любой момент может попасться на допинге или снова избить жену
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Американский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон объяснил, почему его бой с Леоном Эдвардсом должен пройти на том же турнире, что и поединок Джона Джонса со Стипе Миочичем.
«Да, думаю, наш бой с Эдвардсом должен состояться в Нью-Йорке на арене MSG. UFC нужно добавить отличные бои в этот кард, потому что они знают, что не могут положиться на Джонса. Он ненадёжный парень. В любой момент может попасться на допинге. Или напиться, обнюхаться и избить снова жену, после чего сесть в тюрьму. А кто подстрахует лучше, чем Ковингтон?» — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.
Поединки Джона Джонса со Стипе Миочичем и Леона Эдвардса с Колби Ковингтон состоятся на турнире UFC 295 в ноябре.
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