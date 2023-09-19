Стивенсон: Ломаченко предлагали самые большие деньги в карьере за бой со мной

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях, американец Шакур Стивенсон рассказал о несостоявшемся бое с бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.

«Ломаченко предложили самые большие деньги за его карьеру за поединок со мной. Почему бы этого не сделать? Он отказался. В конце твоей карьеры почему бы не взять самые большие деньги и не провести один из самых крупнейших боёв в боксе? Почему нет?» — приводит слова Стивенсона Boxing Social.

Команда Ломаченко заявила в ответ на предложение, что он не будет участвовать в бою, так как планирует сделать перерыв в спорте после поражения от Хейни в мае этого года.

Напомним, поединок завершился победой Девина Хейни единогласным решением судей.