Назван новый соперник Шакура Стивенсона в бою за титул WBC

Американец Шакур Стивенсон и Эдвин Де Лос Сантос из Доминиканской Республики договорились о поединке за вакантный титул WBC в лёгком весе, сообщили источники ESPN. Он состоится 16 ноября в Лас-Вегасе, причём всего за два дня до проведения на улицах города гонки «Формулы-1».
Стивенсон изначально должен был встретиться в титульном бою с соотечественником Фрэнком Мартином. Команды боксёров избежали открытых торгов, но в итоге сделка не состоялась. Сообщалось, что промоушен Стивенсона послал представителям Мартина контракт, однако на следующий день получил отказ. Де Лос Сантос был следующим соперником в рейтинге WBC, доступным для боя.
26-летний Стивенсон за профессиональную карьеру одержал 20 побед в 20 боях, 10 из них нокаутом. Ранее он владел чемпионскими поясами WBO в полулёгком и втором полулёгком весах. 23-летний Де Лос Сантос провёл 17 боёв в профессиональном боксе, выиграв 16 из них, в том числе 14 нокаутом. Единственное поражение он потерпел разделённым решением судей от Уильяма Фостера в январе прошлого года.
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