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Бобби Грин нокаутировал Гранта Доусона за 33 секунды

Бобби Грин нокаутировал Гранта Доусона за 33 секунды
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В Лас-Вегасе на арене «ЮЭфСи Апекс» завершился главный бой вечера UFC Fight Night 229. В поединке в лёгком весе 37-летний американец Бобби Грин нокаутировал соотечественника — перспективного 29-летнего бойца Гранта Доусона.

Бой продлился 33 секунды. Грину удалось нанести прямой удар левой рукой по голове соперника, который упал на настил. Затем последовало добивание, и рефери остановил поединок.

Грин проводил свой 47-й бой в смешанных единоборствах. Эта победа стала для него 31-й при 14 поражениях, одной ничьей и одном поединке, признанным несостоявшимся. В своём предыдущем бою в июле Грин победил Тони Фергюсона.

Для Доусона это был 23-й поединок в ММА. Поражение от Грина стало вторым в его карьере. Также на его счету 20 побед при одной ничьей. В прошлом бою Доусон решением судей выиграл у россиянина Дамира Исмагулова.

UFC 2023. UFC Fight Night 229, Лас-Вегас, США
Грант Доусон - Бобби Грин (W)
08 октября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Бобби Грин
Окончено
KO
Грант Доусон
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