Бобби Грин нокаутировал Гранта Доусона за 33 секунды

В Лас-Вегасе на арене «ЮЭфСи Апекс» завершился главный бой вечера UFC Fight Night 229. В поединке в лёгком весе 37-летний американец Бобби Грин нокаутировал соотечественника — перспективного 29-летнего бойца Гранта Доусона.
Бой продлился 33 секунды. Грину удалось нанести прямой удар левой рукой по голове соперника, который упал на настил. Затем последовало добивание, и рефери остановил поединок.
Грин проводил свой 47-й бой в смешанных единоборствах. Эта победа стала для него 31-й при 14 поражениях, одной ничьей и одном поединке, признанным несостоявшимся. В своём предыдущем бою в июле Грин победил Тони Фергюсона.
Для Доусона это был 23-й поединок в ММА. Поражение от Грина стало вторым в его карьере. Также на его счету 20 побед при одной ничьей. В прошлом бою Доусон решением судей выиграл у россиянина Дамира Исмагулова.
- 8 октября 2023
-
04:44
-
04:24
-
02:51
-
00:24
-
00:00
- 7 октября 2023
-
23:17
-
23:00
-
22:44
-
22:10
-
21:45
-
21:10
-
20:16
-
19:52
-
19:18
-
19:10
-
18:40
-
18:00
-
17:46
-
17:28
-
17:00
-
15:35
-
15:28
-
14:22
-
13:35
-
13:05
-
13:02
-
12:20
-
11:40
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
10:50
-
10:28
-
10:20
-
10:10