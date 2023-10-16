Бетербиев сообщил о начале подготовки к бою со Смитом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) сообщил о начале подготовки к отложенному поединку с британцем Каллумом Смитом (29-1, 22 KO), который состоится 14 января в Квебеке (Канада).

Напомним, изначально поединок был назначен на август, однако россиянину пришлось провести срочную операцию на челюсти.

«Приветствую, друзья. Наконец я в том месте, где хотел быть (смеётся). Можно сказать, начинаю полноценную подготовку к следующему бою. Вы со мной?» — сказал Бетербиев в социальных сетях.

Каллуму Смиту 33 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022 Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.