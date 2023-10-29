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Фьюри оказался в нокдауне после мощного удара Нганну

Фьюри оказался в нокдауне после мощного удара Нганну
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28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит вечер профессионального бокса, в главном событии которого действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встречается с бывшим чемпионом UFC, камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.

На момент написания новости проходит четвёртый раунд. В рамках третьего раунда Нганну отправил своего соперника в нокдаун. Фьюри оказался на настиле после мощного удара соперника, но смог быстро встать на ноги и продолжить бой.

Фьюри является непобеждённым боксёром. На его счету 34 поединка, в которых он одержал 33 победы и один бой завершился вничью. Для Нганну этот поединок является дебютным в боксе. Ранее камерунец выступал в смешанных единоборствах.

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