Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну: Цыганский король насмехается над мечтой Хищника. LIVE

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер. В карде значится поединок боксёра из России. Арсланбек Махмудов будет биться с Джуниором Энтони Райтом. Оба обладают серьёзной нокаутирующей мощью, поэтому попытаются завершить поединок досрочно. А в главном событии вечера будут сражаться Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри. Хищник дебютирует в профессиональном боксе против непобеждённого британского чемпиона.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🍻 Тайсон Фьюри: могу выпить 25 пинт пива и всё равно победить Фрэнсиса Нганну
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что мог бы выпить 25 пинт пива перед боксёрским поединком с Фрэнсисом Нганну, но всё равно одержал бы победу.
«Однажды я сказал, что смогу выпить 15 пинт пива и всё равно победить Энтони Джошуа. Так вот, я собираюсь официально заявить, что могу выпить 25 пинт пива и всё равно победить Фрэнсиса Нганну.
Честно говоря, мы мало что знаем о том, каков этот парень в боксе. Очевидно, что он дебютирует в профессиональном бою против чемпиона мира в тяжёлом весе, что само по себе является большой задачей.
Я в очень, очень хорошей форме, я очень хорошо готов устроить шоу и выиграть бой», — приводит слова Фьюри Eurosport со ссылкой на TNT sports.
🐲 Макгрегор поделился ожиданиями от боя между Фьюри и Нганну
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
«На мой взгляд, Фрэнсис Нганну — скорее кикбоксёр/боксёр, чем боец смешанных единоборств. Он больше боец в стойке. Для Фрэнсиса некомфортна борьба, у него менталитет ударника.
Это он и получит в предстоящем бою. Перед ним стоит крайне тяжёлая задача, но любой человек может нанести удар. Тайсон может пропускать. Будет интересно посмотреть, как это будет разворачиваться. Тайсон великолепно выглядит в раскачке — быстрый, лёгкий, неуловимый. Это может быть по-настоящему звёздное выступление Тайсона Фьюри.
У Фрэнсиса есть сила. Фрэнсис обладает большой силой и менталитетом ударника. С его силой может случиться всё, что угодно. У Нганну будет Майк Тайсон в углу, и такой стиль может быть криптонитом для такого сторонника дальнего боя, как Тайсон Фьюри», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.
🤯 Даниэль Кормье: надеюсь, что Нганну оторвёт Фьюри голову
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а также член Зала славы промоушена Даниэль Кормье раскритиковал британского тяжеловеса Тайсона Фьюри.
«Это один из самых неуважительных поступков Тайсона Фьюри. Очень неуважительно. И он сам это понимает. Это какой-то абсурд, и я надеюсь, что Нганну оторвёт Фьюри голову. Мне нравится Тайсон Фьюри. Я смотрел его шоу на Netflix и полюбил этого парня. Люблю его как личность, его семью, но это действительно очень неуважительно.
Фьюри планирует бой через два месяца, будто бы он не получит ни единой царапины после того, как покончит с Нганну. После этого сразу же он намерен встретиться со вторым по счёту тяжеловесом в мире. Это просто абсурд», — заявил Кормье в своём подкасте DC & RC.
Где смотреть турнир с главным боем Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну
В России турнир транслировать не будут. «Чемпионат» осветит основные события вечера.
📣 Рикки Хаттон сделал прогноз на поединок Фьюри и Нганну
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях боксёр Рикки Хаттон, поделился ожиданиями от поединка бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну и боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри.
«Фрэнсис Нганну — один из самых опасных людей в спорте. Можно заметить, что он убийственный панчер, у него массивные ноги, массивное телосложение, он очень сильно бьёт. Кто бы что ни говорил, если Нганну попадёт по Тайсону Фьюри, он нокаутирует его, но не думаю, что это ему удастся.
У Тайсона поставленный удар, способности, рост и размах рук, а у Фрэнсиса Нганну никогда не было опыта в профессиональном боксе. Вопрос заключается в том, сможет ли Тайсон держаться на достаточном расстоянии или сможет ли Нганну нанести удар, чтобы нокаутировать его. Всё это и делает бой захватывающим.
Если Тайсон разойдётся и перебоксирует его, мы скажем, что знали, что это произойдёт. Однако, если Нганну нанесёт удар, мы не сможем найти себе места и наши челюсти упадут на пол. Он уникальный!» — сказал Хаттон в интервью Mighty Tips.
Когда пройдёт турнир с главным боем Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну
Боксёрский вечер с главным боем Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Старт турнира запланирован на 18:00 по московскому времени.
😂 «Сбросил 68 кг». Фьюри иронично высказался о подготовке к бою с Нганну
«Буду ли я боксировать с ним? Нет, я попытаюсь нокаутировать его. Если представится возможность, я нокаутирую его в первом раунде, а если нет, то позже. Не забывайте, у нас десять раундов, по три минуты.
Я тренируюсь уже 12 недель, хотя обычно тренируюсь пять-шесть недель. Я не выступал с прошлого года. Я похудел на 68 кг за четыре недели благодаря кетодиете», — сказал Фьюри в интервью Дереку Чисоре.
Полный кард турнира
- Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну;
- Фабио Уордли – Дэвид Аделейе;
- Джозеф Паркер – Саймон Кин;
- Карлос Такам – Мартин Баколе;
- Арсланбек Махмудов – Джуниор Энтони Райт.