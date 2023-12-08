Дюран: я — лучший боксёр в истории, а про русских не знаю

Легендарный боксёр Роберто Дюран поделился мнением о лучшем боксёре в истории спорта, а также показал свои знания о российском профессиональном боксе.

«Кто лучший боксёр в истории? Я! А среди русских? Не могу сказать о них, не знаю», — сказал Дюран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Всего на счету Дюрана 119 поединков, в которых он одержал 103 победы (70 нокаутом) и потерпел 16 поражений. Профессиональная карьера Дюрана продолжалась с 1968 по 2001 год, за 33 года он успел посоревноваться в восьми весовых категориях, но ни разу не противостоял советским спортсменам или бойцам с постсоветского пространства.

В четырёх из восьми весов Дюран обладал чемпионскими титулами, был абсолютным чемпионом мира по боксу в лёгкой весовой категории (до 61,2 кг).