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А. Емельяненко: я смог взять себя в руки и вернуть жизнь в правильное русло

А. Емельяненко: я смог взять себя в руки и вернуть жизнь в правильное русло
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новое видео в социальных сетях, в котором выскзаался о зависимостях.

«Многие люди попадают в трудную ситуцию и думают, что обречены. Алкоголизм, наркомания, игромания многих довели до того, что жизнь идёт к концу, и ничего не изменить. Нельзя опускать руки, а нужно бороться за свою жизнь и своё будущее. Я — яркий тому пример. Я смог взять себя в руки и вернуть жизнь в правильное русло», — сказал Емельяненко.

С лета прошлого года Александр Емельяненко проходил курс реабилитации в Ингушетии. В начале этого года стало известно, что боец вернулся к привычной жизни и восстановился.

Напомним, 42-летний Емельяненко имеет профессиональный рекорд в смешанных единоборствах 28-1-9. Недавно Александр подписал контракт на три боя с промоушеном Ural FC.

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