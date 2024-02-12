«Для меня честь быть вашим другом». Емельяненко обратился к Кремлёву

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался о дружбе с Умаром Кремлёвым.

«Верный друг — крепкая защита: кто нашёл его, нашёл сокровище. Умар Назарович, для меня честь быть вашим другом!» — написал Емельяненко в подписи к видео, где он ведёт диалог с Кремлёвым.

С лета прошлого года Александр Емельяненко проходил курс реабилитации в Ингушетии. В начале этого года стало известно, что боец вернулся к привычной жизни и восстановился.

Напомним, 42-летний Емельяненко имеет профессиональный рекорд в смешанных единоборствах 28-1-9. Недавно Александр подписал контракт на три боя с промоушеном Ural FC.

Александр Емельяненко показал забавное видео с бананом: