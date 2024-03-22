Джамал Хилл рассказал, как закончится его бой с Алексом Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл оставил послание действующему обладателю титула в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре.

«14 апреля, в главном событии вечера нам не понадобятся судьи, я уверен в этом, поверьте», — написал в своих социальных сетях Джамал.

Напомним, поединок между Джамалом Хиллом и Алексом Перейрой станет главным событием на турнире UFC 300, который пройдёт 14 апреля. Джамал провёл свой последний бой на турнире UFC 283, который состоялся в январе 2023 года. Тогда его оппонентом был бразильский ветеран и наставник Перейры Гловер Тейшейра. Бой носил титульный статус и закончился победой Хилла единогласным решением судей.

Алекс Перейра провёл последний бой на турнире UFC 295 против чеха Иржи Прохазки. Поединок закончился победой Алекса нокаутом во втором раунде.