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Мирошниченко и Петряков успешно прошли процедуру взвешивания перед боем в Казани

Мирошниченко и Петряков успешно прошли процедуру взвешивания перед боем в Казани
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Непобеждённые российские боксёры Виталий Петряков (16-0, КО 11) и Никита Мирошниченко (15-0-1, КО 4) успешно прошли процедуру официального взвешивания перед турниром «OLIMPBET. Путь чемпиона», который состоится 29 апреля в Казани. Им предстоит провести 10-раундовый поединок в полусреднем весе.

На весах Петряков показал 67,55 кг, а Мирошниченко – 67,25 кг.

Мирошниченко спарринговал с Саулем Альваресом и сейчас тренируется под руководством тренера Канело Эдди Рейносо. В последний раз Никита Мирошниченко выходил на ринг в ноябре 2023 года. Тогда его соперником был Хуан Пабло Ромеро. Их бой завершился ничьей.

Экс-чемпион WBC Youth Виталий Петряков в последний раз боксировал в сентябре 2023 года в Альметьевске. Его соперником был представитель ЮАР Джабулани Макенсе. Бой завершился победой Петрякова единогласным решением судей.

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