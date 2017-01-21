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Медиамагнат организовал индийскую киберспортивную лигу

Миллионер без трущоб. Ронни Скривала вложился в индийскую лигу
«Чемпионат»
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Индийский медиамагнат потратил $ 15 млн на создание национальной киберспортивной лиги.

«Чемпионат» и телеканал Game Show представляют подборку самых важных киберспортивных новостей минувшего дня. В этом выпуске:

— последними обладателями прямых приглашений на IEM World Championship Katowice 2017 по Counter-Strike: Global Offensive стали команды FaZe Clan и North;
— организаторы ESL Pro League Season 5 по CS:GO сформировали полный список участников турнира;
— в открытых квалификациях Hellcase Cup #2 по CS:GO принимают участие 256 коллективов;
— медиамагнат Ронни Скривала организовал индийскую киберспортивную лигу UCypher для проведения соревнований по CS:GO, Dota 2, FIFA и Clash Of Clans.

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