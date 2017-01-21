Миллионер без трущоб. Ронни Скривала вложился в индийскую лигу

«Чемпионат» и телеканал Game Show представляют подборку самых важных киберспортивных новостей минувшего дня. В этом выпуске:

— последними обладателями прямых приглашений на IEM World Championship Katowice 2017 по Counter-Strike: Global Offensive стали команды FaZe Clan и North;

— организаторы ESL Pro League Season 5 по CS:GO сформировали полный список участников турнира;

— в открытых квалификациях Hellcase Cup #2 по CS:GO принимают участие 256 коллективов;

— медиамагнат Ронни Скривала организовал индийскую киберспортивную лигу UCypher для проведения соревнований по CS:GO, Dota 2, FIFA и Clash Of Clans.