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Вышел новый трейлер сериала «Аколит» по «Звёздным войнам» — премьера 4 июня

Вышел новый трейлер сериала «Аколит» по «Звёздным войнам» — премьера 4 июня
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Компания Disney опубликовала новый трейлер шоу «Звёздные войны: Аколит». Выпуск ролика приурочен к ежегодному празднованию дня «Звёздных войн». В видео показали динамичные боевые сцены, главных персонажей и несколько завораживающих локаций.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

«Аколит» станет новым сериальным проектом по вселенной «Звёздных войн» для Disney. В первый сезон войдут восемь эпизодов. По большей части шоу расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз столкнутся с сильными противниками и будут пытаться предпринять меры для победы над ними.

В первый сезон войдут восемь эпизодов. Премьера шоу состоится 4 июня — в этот день выйдут сразу две серии.

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