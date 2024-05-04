Вышла демонстрация русской озвучки Star Wars Jedi: Survivor

4 мая ежегодно во всём мире отмечается день «Звёздных войн». В честь данного события студия профессиональной озвучки GamesVoice продемонстрировала русский дубляж экшена Star Wars Jedi: Survivor — он выйдет до конца 2024 года.

В студии отметили, что сейчас активно идут записи второстепенных персонажей, массовки и врагов. Параллельно команда сводит записанный материал и проводит тестовые прогоны, чтобы выявить всевозможные ошибки.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice/Respawn Entertainment.

Действия Star Wars Jedi: Survivor разворачиваются через пять лет после событий Fallen Order. По сюжету джедай Кэл Кестис расстался с Цере Джандой, Меррин и Гризом, чтобы продолжить свою битву с Империей в качестве бойца Сопротивления.

Star Wars Jedi: Survivor вышла в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.