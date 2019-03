The Division 2 — крутой ММО-шутер про разрушенный Вашингтон, приключения с друзьями и про безостановочную прокачку.

Война в Вашингтоне. Что нужно знать о Tom Clancy’s The Division 2

15 марта в продаже появился многопользовательский боевик Tom Clancy’s The Division 2. Мы уже писали свои первые впечатления об игре прямо из бета-теста, данные же текст нужен для тех, кто вообще не в курсе, что такое The Division 2. Постараемся кратко и по делу рассказать о главных вещах новой игры от Ubisoft.

Tom Clancy’s The Division 2 — многопользовательский шутер про постапокалипсис

Оригинальная Tom Clancy’s The Division задумывалась, как масштабный многопользовательский боевик, действие которого разворачивается в заснеженном, зараженном эпидемией Нью-Йорке. Миллионы реальных игроков по всему миру пытались разобраться в происходящем и спасти население города от заразы: они выполняли — в одиночку или в составе отряда — сюжетные задания, исследовали полуразрушенный город, «прокачивали» героя и его снаряжения, участвовали в ежедневных активностях, самой опасной из которых была так называя «Темная зона» — отдельные районы города, в которых игроки могли убивать друг друга, но там же они могли найти крутую экипировку, недоступную в более «мирных» зонах.

Видео можно посмотреть на канале Ubisoft Россия.

Вторая часть игры не пытается поставить всё с ног на голову, а продолжает традиции оригинала. В Tom Clancy’s The Division 2 вы снова боретесь с эпидемией, свалившейся на большой американский город — на сей раз, на Вашингтон. Также в обязательной программе: задания — второстепенные или основные — в городе, прокачка главного героя, его снаряжения и базы, участия в ежедневных активностях, рейдах и местных стычках с бандитами. Очищать город, отвоёвывая район за районом от головорезов, придётся поэтапно. Первая часть игры посвящена самой хилой бандитской ОПГ — «Гиенам». Ну уже дальше игрока ждёт встреча с «Истинными сынами» и «Изгоями» — они ребята посерьёзнее.



Главное, что бросается в глаза на старте Tom Clancy’s The Division 2, — огромное количество контента для многопользовательской игры. Разработчики, видимо, еще помнят недовольство и ругань игроков во время релиза оригинальной игры — как раз из-за того, что в игре было слишком мало интересных активностей и «пройти» ее можно было буквально за пару недель. В Tom Clancy’s The Division 2 все с этим хорошо, и кажется, что даже самые активные игроки, чтобы добраться до так называемого endgame-контента, потратят на это несколько десятков часов. Словом, прогресс со времен первой части виден невооруженным взглядом.

Вашингтон вместо Нью-Йорка

Заснеженный Нью-Йорк из первой части был настолько эффектным и так сильно понравился игрокам, что переезд в залитый солнцем заросший травой Вашингтон не все из них восприняли с воодушевлением. Но этот шаг напрашивался — делать две игры подряд в одних и тех же декорациях было бы неправильно — новая игра, новые законы. И надо сказать, что виртуальный Вашингтон может быть получился у Ubisoft не настолько атмосферным, как Нью-Йорк, но точно более красивым.

Вашингтон в Tom Clancy’s The Division 2 напоминает Нью-Йорк, но из фильма «Я — легенда» с Уиллом Смитом. Такой же поросший травой, чуть запущенный и разрушенный, со следами от пуль и взрывов, но в котором есть солнце и какая-то надежда на светлое будущее. Улицы, достопримечательности, общий антураж и настроение виртуального Вашингтона в Tom Clancy’s The Division 2 воссозданы просто великолепно. С мельчайшими деталями, великолепным освещением и вообще визуальным стилем. Если вы играете на PS4 Pro или Xbox On X (не говоря уже о мощном PC), вы сможете прочувствовать всю красоту местного мегаполиса. Возможно, Вашингтон — не идеальный выбор места для сюжета Tom Clancy’s The Division 2, но разработчики видно, что сделали все, чтобы город вам по-настоящему понравился.

В одиночку или в отряде

В Tom Clancy’s The Division 2 можно, как и в первой части, до поры до времени играть в одиночку, не прибегая помощи других игроков. Как и в оригинале, в таком формате игра превращается практически в симулятор сталкера-одиночки — каждую миссию надо будет проходить неспешно, идеально выбирая позицию во время перестрелок и стычек с врагами, а также постоянно передвигаться по боевой зоне, чтобы вас ни в коем случае не зажали в углу. В одиночку играть не так интересно и весело, как в отряде, но и в этом формате есть свой шарм. Tom Clancy’s The Division 2 — игра непростая, а в одиночку вообще превращается в довольно сложный челлендж. Но зная об определенной популярности по-настоящему сложных игр, уверены, что и тут найдутся смельчаки, которые поставят себе непростую цель — пройти Tom Clancy’s The Division 2 в одиночку.

В отряде, особенно с друзьями, играть в Tom Clancy’s The Division 2, конечно, намного увлекательнее. И речь не только о пресловутом дружеском плече или шумных переговорах в голосовых чатах. Именно в отряде Tom Clancy’s The Division 2 раскрывается и как тактический шутер — разумеется, насколько это позволяет многопользовательский формат игры. Когда вы проходите те же миссии, но в команде, игра плавно повышает уровень врагов и как будто разрешает им действовать более непредсказуемо. Они умеют обманывать игрока, постоянно забегая с фланга в тыл, менять укрытия во время перестрелок, закидывать игроков гранатами и коктейлями Молотова — в общем, профессионально действовать на нервы.

Разумеется, самый сложный контент в игре (тот самый «endgame») рассчитан, в первую очередь, на кооперативное прохождение. Поэтому, если хотите остаться в Tom Clancy’s The Division 2 подольше и получить от игры все удовольствие, заведите себе тройку друзей.

Лут и прокачка, а потом снова лут и прокачка

Каким бы красивым не был Вашингтон, каким бы разнообразным не был игровой процесс, сколько бы заданий — больших и маленьких, не было на карте, главное в Tom Clancy’s The Division 2, как и в любой многопользовательской игре — это постоянная прокачка персонажа, поиск все нового, более крутого снаряжения, отстрел рейд-боссов и так далее. А потом все по новой.

Это нужно понимать сразу, чтобы потом не огорчиться. Конечно, Ubisoft сделала огромный шаг вперед в жанре по сравнению даже с играми прошлого десятилетия. Но все же не стоит обманываться и думать, что Tom Clancy’s The Division 2 — игра про сюжет, историю или запоминающихся персонажей. Нет, нет и нет. Это настоящий, суровый ММО-шутер со всеми вытекающими последствиями. И если вы не готовы проводить в онлайне много времени, то лучше и не начинать.

Лучшее в игре — музыка и звук

Tom Clancy’s The Division 2 — действительно большой скачок по сравнению с первой частью. И лучшее, что есть в игре — это совершенно сумасшедший электронный саундтрек от Олы Странда, который пробирает до мурашек и включается во время перестрелок или сюжетных миссий. По жанру — это смесь всех популярных электронных жанров — от эмбиента до разрывающего техно.

Видео можно посмотреть на канале Ubisoft Music UBILOUD.

Вторая радость — звуковая дорожка. Tom Clancy’s The Division 2 — одна из тех игр, в которых звук играет огромную роль. По нему можно разобрать, в каком районе идет перестрелка, с какого фланга на вас надвигается противник во время боя и многое другое. И сделан он тут просто фантастически. Перестрелки по уровню звука напоминают лучшие фильма Майкла Манна, мирные эпизоды — нагоняют тоску и напряжение не хуже, чем в «28 днях спустя». Это просто великолепная работа.

Tom Clancy’s The Division 2 — работа над ошибками первой части

Чтобы понять, нужна вам Tom Clancy’s The Division 2 или нет, стоит задать себе только один вопрос — любите ли вы многопользовательские игры, нахождение в постоянном онлайне, рейды, охоту за лутом и другие жанровые развлечения. Если нет, то Tom Clancy’s The Division 2 вряд ли вас переубедит. Это отличный и атмосферный боевик, но уже для тех, кто готов к подобным приключениям.



Если же определение «ММО-шутер» вас не пугает, вы любите кооперативные игры, постапокалипсис, современные декорации в видеоиграх, то Tom Clancy’s The Division 2 должна занять в вашей коллекции достойное место. Это по-настоящему вдумчивая работа над ошибками первой части. И если вы не полюбите сериал сейчас, то не полюбите уже никогда.