Каждому по потребностям. Как Valve может помочь тир-3 сцене в Dota 2

Valve постоянно пытается угодить сообществу Dota 2. Команды начинают серьезно играть только за пару месяцев до The International? Получите мэйджоры — крупные значимые турниры в течение года, которые привлекают внимание лучших игроков. Мэйджоры стали слишком весомыми и мешают организаторам других турниров? Проводите их сами, Valve просто будет обеспечивать часть призового. Не понимаете, откуда берутся приглашения на TI? Вот система очков. На майнорах слишком много тир-1 команд? Мы закрываем их для участников мэйджоров. Но чем дальше, тем более глубокие проблемы поднимает сообщество.

Несколько недель назад игроки и комментаторы коснулись другого больного места дота-сцены — она сосредоточена на топовых командах. Система поддерживает только 30-35 команд со всего мира, которые в состоянии пробиться на майноры и мэйджоры. Сторонние турнирные операторы не стремятся приглашать на крупные чемпионаты составы второго эшелона, ведь тогда они не смогут привлечь зрителей. А лиги поменьше и вовсе вымирают одна за другой.

«Турниров для тир-3 команд не существует, а играть только скримы на протяжении полутора месяцев — это идиотизм. Я понимаю, что смотреть за играми тир-3 и тир-4 составов никто не хочет и такие турниры нет смысла спонсировать. Но кто-то должен пойти на жертвы, потому что иначе у нас больше никогда не будет новых команд», — бросил крик о помощи Рафал eL lisasH Войчик. Пока его бывший тиммейт Nisha подбирается к третьей сотне призовых, он за сезон получил меньше $1,5 тыс.

До этого о финансовой нестабильности тир-2-3 сцены высказался и Кевин Purge Годек. Он отметил, что даже команда с последнего места на майноре получает меньше $2 тыс. на игрока, и это за пару месяцев игры. Он предложил просто перераспределить призовые фонды и не отдавать 35% победителю. Но вряд ли с таким подходом согласятся чемпионы и призеры TI, складывающие сотни тысяч долларов на свои банковские счета.

Эти заявления раз за разом собирали волны комментариев. Тир-3 игроки делились своими историями на Reddit. С мелких онлайн-турниров от ставочных контор они могут зарабатывать по $100-200 в месяц в самые лучшие времена. Этих денег недостаточно ни для существования, ни для мотивации. И речь идет не о стаке «легенд», а о командах, которые мы видим даже в отборах на мэйджоры. Они понимают турнирных организаторов, которым нужны просмотры. Они понимают тех, кто не хочет делиться доходом. Они только не понимают, зачем играть в Dota 2 на профессиональном уровне, если шанс попасть в 25 команд, которые действительно смогут зарабатывать, бесконечно мал?



О том же думают и клубы, у которых просто нет возможности представлять своих спонсоров на турнирах достойного уровня. После проигранных квалификаций их составы по Dota 2 ждут следующих отборов и получают зарплату. В итоге многие организации приходят к выводу, что в этой дисциплине нечего делать.



На фоне всеобщего упадка растет призовой фонд The International 9. Он уже перевалил за $12 млн, а впереди еще выход сундуков, плюшек и распродажи. Глядя на это, комментатор Гарет Gareth Бэйтсон задумался: а что если малую толику заработанных с компендиума денег потратить на развитие команд третьего эшелона? Он прикинул: на один процент заработка Valve перед TI можно целый год поддерживать интерес к игре во всех регионах!

Мы подхватываем его идею и предлагаем несколько гипотетических вариантов, как можно поддержать команды, которым пока не по силам пробиться на мэйджоры и майноры. И все это – на деньги самих игроков, которые тратятся на компендиумы и уходят в карманы 18 команд мира и Valve.

Самый простой и давно напрашивающийся вариант — выделить небольшие призовые для тех, кто принял участие в квалификации на мэйджоры и майноры. Когда заходит речь об этой инициативе, игроки часто приводят в пример майноры в CS:GO. Они похожи по своему устройству на дотерские региональные квалификации. Только вот участники турниров получают и опыт игры на LAN-финале, и возможность прорекламировать своих спонсоров, и призовые. В Dota 2 команды не откажутся хотя бы от последнего.

О проблеме отсутствия призовых не раз говорил Морис Khezu Гутман. Его команды участвуют в отборочных, но учитывая уровень конкуренции в Европе, постоянно остаются ни с чем. Первое и второе место квалификации на майноре обеспечивают себе хотя бы $7,5 тыс. Остальные получают 0. Два месяца их работы остаются абсолютно незамеченным. Не стоит думать, что призовые в квалификациях обесценят сами мэйджоры и майноры. На рейтинговые турниры команды едут не столько за призовыми, сколько за очками, которые помогут им попасть на TI.



Это самый бюджетный и простой вариант. Учитывая разницу в количестве слотов, денег потребуется даже меньше. К тому же не нужно ни лишних организационных вопросов, ни отдельной турнирной системы. Только убедиться, что призовые дошли до адресата. Правда, и материальная помощь может оказаться не самой впечатляющей и мотивирующей. Но начинать нужно с малого.

В сентябре 2018 года Питер PPD Дагер объявил о создании North American Dota Challengers League — лиги для полупрофессиональных команд без спонсорской поддержки. Так чемпион мира 2015 года решил помочь игрокам родного региона. Местные составы собирались ровно перед квалификациями, проигрывали их EG и J.Storm и тут же разбегались, ставя в приоритет работу и учебу. Лига была призвана изменить такое отношение, добавив немного финансовой заинтересованности.



Успех NADCL был двояким. С одной стороны, открытая квалификация на лигу собрала в три раза больше команд, чем такие же отборочные на мэйджоры и майноры. С другой, спонсорам этот проект оказался не интересен. Он просто не имел потенциальной аудитории. Весь проект PPD практически полностью поддерживал из своего кармана. Однако несмотря на финансовый провал, реакция игроков была исключительно положительной. Мало того, представители других регионов умоляли организовать что-то подобное и у них. Почему бы и нет?



Смысл межсезонной лиги состоит в том, чтобы занять команды, которые не прошли на мэйджоры и майноры, но хотят набраться опыта, а не просто сидеть до следующих квал. Как и в американской лиге, часть слотов можно отдать для открытых отборочных, а прямые приглашения оставить на совести организаторов. Часть из них очевидна — это участники отборов на мэйджоры и майноры. Другая — те, кто хорошо показал себя в открытых квалах, но не прошел в региональный этап.



Как показала практика NADCL, расписание таких лиг легко утрясается по нуждам участников и подстраивается под другие сторонние чемпионаты. Начать команды могут с Robin Round, а затем лучшие перейдут в плей-офф, где разыграют основную часть призовых. Подобные лиги также могли бы стать основой для выдачи приглашений на отборочные к рейтинговым турнирам. И никаких споров, почему кого-то отправили в открытые квалификации.



Главная проблема состоит в том, кто именно будет заниматься организацией подобных лиг. Даже представить невозможно, что Valve возьмется за проведение сама, а значит, им понадобятся региональные турнирные операторы. Или, например, joinDota, которая уже устраивает такие соревнования в разных регионах в течение нескольких лет. Сейчас им приходится привлекать к себе внимание постами на Reddit, так что «знак качества» от Valve им точно не повредит.

На тир-2-3 сцене существует несколько организаторов, которые пытаются регулярно проводить небольшие онлайн-соревнования. Большинство из них проходят при поддержке ставочных контор и приносят участникам не самые большие деньги. Однако именно они являются основным источником заработка. Систему подобных турниров можно сделать официальной, при этом ограничив в них участие для тех, кто прошел отборы на текущий мэйджор и майнор.

Ежемесячный формат позволит потенциальным организаторам варьировать количество приглашений, подстраивать даты под текущие соревнования и квалификации, подыскивая подходящий тайминг для каждого региона. В течение года можно опробовать разные форматы: от швейцарской до классической double elimination на 8 команд. А у постоянных участников будет уверенность, что в этом месяце они заработают какую-то копеечку и получат турнирную практику.



Самое сложное здесь — даже не постоянная выплата призовых, а необходимость найти организатора, который согласится регулярно проводить турниры в регионах.



Администрирование квалификаций на мэйджор, где участвуют профессиональные команды, часто связаны с проблемами. А здесь головная боль обеспечена еще на стадии планирования. Возможно, для этого Valve придется не только выделить призовой фонд, но и предоставить материальную поддержку операторам, которые возьмутся за выращивание молодых талантов.

Самая утопическая и грандиозная идея, которая выглядела фантастикой даже в твите Gareth. Небольшой турнир каждую неделю. Допустим, собрать команды в понедельник и вторник, когда обычно в мире Dota 2 стоит затишье. И дать им возможность соревноваться за небольшой по текущим меркам доты призовой фонд. Скорее всего, даже тир-2 составы не возьмутся участвовать в каждом из них. А значит, это откроет путь тем, кто действительно нуждается в финансовой поддержке и турнирном опыте.



Однако если организация ежемесячных турниров выглядела проблематичной, то такой формат кажется катастрофой. Когда речь зашла о возможности проведения подобных постоянных чемпионатов, пользователи Reddit предлагали два варианта. Первый — привлечение платформ вроде FaceIT и Epulze. В таком случае участников нужно будет каждый раз отбирать по открытым квалификациям, и только потом создавать сетку для самого турнира. Зато пользователи уже знакомы с этими площадками, а их владельцы вряд ли окажутся стать платформой не только для открытых отборов.



Второй вариант — утопичный и требует вмешательства Valve. Игроки предлагают объединить систему регистрации команд на рейтинговые турниры и интерфейс для Боевых Кубков. Команды, подходящие под список условий, могли бы регистрироваться прямо в игре, а система автоматически выбирала лучших из них, опираясь на статистику и стабильность состава. И никаких тебе турнирных операторов, администраторов и сложных организационных процессов. Разве что комментировать придется из DotaTV.

О варианте использования Battle Cup высказался и Джонатан Loda Берг:

«Я думал о стир-2/тир-3 сцене в Dota 2 и недостатке турниров на этом уровне. Я всегда надеялся, что Боевые Кубки могут получить небольшие призовые, но сомневаюсь, что подобное произойдет» — написал он в твиттере

В этом случае Dota Team столкнется не только с проблемами создания такого интерфейса, но и с большим количеством бумажной работы. С каждого участника нужно будет собрать данные для отправки призовых. А потом еще и следить, чтобы в системе не было багов, ведь речь идет о реальных деньгах, а не осколках для Dota Plus. В общем, идея выглядит настолько заоблачной, что о ней даже мечтать приходится с оговорками. Тут вам не Fortnite.

Каждая из идей не идеальна и имеет множество подводных камней. Самый главный из них — нужно ли это организаторам? Ведь Valve в лучшем случае может взять на себя только выплату призовых и если повезет, то упомянет ваш турнир в блоге. Сможет ли штамп разработчика привлечь достаточно зрителей, чтобы покрыть все расходы на зарплату администраторам и другие организационные ресурсы? Впрочем, эти идеи и не созданы в качестве бизнес-планов. Это лишь показатель того, что для поддержки тир-3 сцены от Valve нужно совсем немного. Например, ограничить призовой фонд TI $25 млн, а остальное потратить на подобные проекты.