«Я Arteezy ответил: «Ты в этой игре на гору залезешь!» Он не поверил»

С 24 по 25 мая в Москве проходит Adrenaline Cyber League. На чемпионат приехали четыре участника: Virtus.pro, Natus Vincere, Evil Geniuses и Team Spirit. Илья Illidan Пивцаев после выигрыша в стартовом матче пообщался с «Чемпионатом». В интервью он рассказал, почему в Team Spirit спокойно воспринимают победу над EG, что происходило в чате между ним и Артуром Arteezy Бабаевым и какие отношения выстроились в составе.
— Ну что, закинули Артура на гору?
— Это и была цель в первой карте! Он мне что-то в чате писал, рофлил с меня. А я ему ответил: «Ты в этой игре на гору залезешь!» А он не поверил. В итоге залез. Дважды. Один раз с блинка вышел, а второй — уже нет. Только BKB и телепорт спасли.
— Что сыграло самую большую роль в вашей победе? Люди были настроены на 2 по 20.
— Так у меня было такси на 5 вечера заказано. Проиграть — и поехать! Понятно, что это шутка, конечно. Это команда просто классом выше. А почему так? Потому что патч. Потому что джетлаг. Я не скажу, что мы супер-круто играли, просто они играли хуже, чем обычно, и мы отдаем себе в этом отчет. Были моменты, которые мы и лучше отыгрываем в некоторых ситуациях.
Наверное, потому что мы уверены в своих стратегиях. И мы быстро нашли, чем мы хотим играть в этом патче на начальной стадии. Пока все исследуют, мы уже выделили одну вещь, которая кажется нам немного сломанной, ее и используем.
— EG говорили, что готовились, смотрели реплеи. Понятно, что новый патч. Но неужели они не смогли затащить на классе?
— Ну, как видишь! Я не любитель гадать и рассказывать. Просто команда объективно сильнее нас. Но они играли с заменой капитана, так что это невозможно проецировать это на игру полным составом. Возможно, Fly, который у них сейчас в отпуске, является их мозговым центром. Может, с ним, вшестером, они бы быстрее разобрались в патче. Да, приятно выиграть, но в то же время это команда со стендином, и ты не зазнаешься.
И они сидят здесь с охренительным джетлагом, потому что у них было 2 дня на адаптацию к 12-тичасовой разнице, а это мало. В среднем, как я знаю, нужно по дню за час. Понятно, что 11 дней ты перестраиваться не будешь, но дней пять надо как минимум. И очевидно, когда складывается патч, джетлаг и замена, то ты можешь оказаться на турнире слабее Team Spirit, которые не прошли опен-квалы.
Да, последние несколько дней мы играли лучше, чем на открытых квалификациях, и мы сделали правильные выводы, но в то же время мы понимаем, что объективно мы слабее. Не всегда турнир — объективный показатель силы команды. Если только это не чемпионат мира, потому что там никакие отмазки уже не прокатят.
— Что вы уже отметили для себя в этом патче, что начали использовать?
— Я не хочу комментировать наши находки. Но, на мой взгляд, утверждение людей о том, что игры будут длиться столько же — это не совсем верно. В начале патча у всех игроков, на про-сцене или в рейтинговых матчах, массовая истерия. Все бездумно дерутся. Никто не пытается играть в макро-игру, никто не пытается играть в доту, как в нее играют на The International. Все хотят попробовать измененного героя в разных ситуациях. И этот патч не исключение. Игры сейчас короче, потому что люди играют больше на тест, чем на победу.
— Обычно команды, которые не проходят открытые квалификации, либо распадаются, либо делают замены. У вас обошлось без этого. Что заставляет вас держаться вместе?
— Мы команда, в которой нет закрытых тем. У нас нет людей, которые кому-то что-то про доту не говорят. Мы обсуждаем любые вещи. Наверное, в этом наша сила.
Плюс мы понимаем, что замена — путь вниз. Ты можешь выстрелить, пройти на майнор, но на длинной дистанции, если тебе опять кто-то не понравится и ты не будешь знать, как с этим работать, ты опять пожрешь. И это случится на квалификациях к TI. И это хуже, чем если ты наработаешь навык общения с людьми, с которыми у тебя что-то не получается. Потому что в общем ты станешь сильнее и как личность, и как игрок.
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