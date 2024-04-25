Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Владислав Antares Кертман стал новым игроком Virtus.pro по Dota 2

Владислав Antares Кертман стал новым игроком Virtus.pro по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Профессиональный игрок Владислава Antares Кертман присоединился к ростеру российского клуба Virtus.pro по Dota 2.

21-летний киберспортсмен заменит в составе «медведей» Олега sayuw Каленбета, переведённого в инактив киберспортивной организации. Руководитель направления Dota 2 в Virtus.pro Александр StrangeR Соломонов прокомментировал замену:

К сожалению, на данный момент мы не можем похвастаться теми результатами, которые ожидают как сами игроки, так и болельщики. Для достижения чего-то лучшего команде необходимо новое дыхание, новый импульс. Именно поэтому было принято решение о проведении точечной замены прямо сейчас. Делая эту замену, мы не искали виноватого, мы искали возможности для улучшения. В данном ключе sayuw стал жертвой обстоятельств.

Состав Virtus.pro по Dota 2:

  1. Илья Kiritych~ Ульянов.
  2. Илья squad1x Кувалдин.
  3. Евгений Noticed Игнатенко.
  4. Владислав Antares Кертман.
  5. Артем fng Баршак.
  6. Сергей G Брагин (тренер).
  7. Олег sayuw Каленбет (запас).
Материалы по теме
Российская организация Virtus.pro распустила женский состав по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android