Владислав Antares Кертман стал новым игроком Virtus.pro по Dota 2
Профессиональный игрок Владислава Antares Кертман присоединился к ростеру российского клуба Virtus.pro по Dota 2.
21-летний киберспортсмен заменит в составе «медведей» Олега sayuw Каленбета, переведённого в инактив киберспортивной организации. Руководитель направления Dota 2 в Virtus.pro Александр StrangeR Соломонов прокомментировал замену:
К сожалению, на данный момент мы не можем похвастаться теми результатами, которые ожидают как сами игроки, так и болельщики. Для достижения чего-то лучшего команде необходимо новое дыхание, новый импульс. Именно поэтому было принято решение о проведении точечной замены прямо сейчас. Делая эту замену, мы не искали виноватого, мы искали возможности для улучшения. В данном ключе sayuw стал жертвой обстоятельств.
Состав Virtus.pro по Dota 2:
- Илья Kiritych~ Ульянов.
- Илья squad1x Кувалдин.
- Евгений Noticed Игнатенко.
- Владислав Antares Кертман.
- Артем fng Баршак.
- Сергей G Брагин (тренер).
- Олег sayuw Каленбет (запас).
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