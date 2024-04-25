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Владислав Antares Кертман стал новым игроком Virtus.pro по Dota 2

Профессиональный игрок Владислава Antares Кертман присоединился к ростеру российского клуба Virtus.pro по Dota 2.

21-летний киберспортсмен заменит в составе «медведей» Олега sayuw Каленбета, переведённого в инактив киберспортивной организации. Руководитель направления Dota 2 в Virtus.pro Александр StrangeR Соломонов прокомментировал замену:

К сожалению, на данный момент мы не можем похвастаться теми результатами, которые ожидают как сами игроки, так и болельщики. Для достижения чего-то лучшего команде необходимо новое дыхание, новый импульс. Именно поэтому было принято решение о проведении точечной замены прямо сейчас. Делая эту замену, мы не искали виноватого, мы искали возможности для улучшения. В данном ключе sayuw стал жертвой обстоятельств.

Состав Virtus.pro по Dota 2:

Илья Kiritych~ Ульянов. Илья squad1x Кувалдин. Евгений Noticed Игнатенко. Владислав Antares Кертман. Артем fng Баршак. Сергей G Брагин (тренер). Олег sayuw Каленбет (запас).