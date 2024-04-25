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На Netflix вышел сериал «Детективы с того света» — спин-офф «Песочного человека»

На Netflix вышел сериал «Детективы с того света» — спин-офф «Песочного человека»
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25 апреля в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера сериала «Детективы с того света» — спин-оффа «Песочного человека». Все восемь эпизодов доступны с русскими субтитрами.

События «Детективов с того света» разворачиваются в той же вселенной, что и «Песочный человек». В центре сюжета находятся Чарльз Роуленд и Эдвин Пейн. Они решают не отправляться в загробный мир после смерти, а остаться на Земле и расследовать преступления, связанные со сверхъестественными силами. Произведение основано на работах писателя Нила Геймана — как и оригинальный проект.

Главные роли в сериале исполнили Джордж Рекстрю, Джейден Реври, Бриана Куоко, Кассиус Нельсон и Юи Китамура. Шоураннером выступил Стив Йоки, известный по «Бортпроводнице».

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