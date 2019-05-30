Договор дороже денег. Самые важные пункты киберспортивного контракта

Киберспортивная индустрия существует уже не первый год. В финансовых отчётах лидеры мнений хвастаются миллионами и миллиардами в графе доходы. При этом юридически верно и без скандалов проведённые сделки до сих пор являются поводом для гордости организаций. За следование буквы контракта игроки искренне благодарят клубы. Оказывается, подобное происходит нечасто.



Только за последнюю неделю всплыло сразу несколько историй. Каждая из них в продемонстрировала попустительский и непрофессиональный подход сторон. Контракт Тернера TFue Тенни с FaZe Clan при ближайшем рассмотрении оказался несправедливым по отношению к киберспортсмену. В это время бывший тренер Ninjas in Pyjamas по Dota 2 рассказал, как месяц работал без оформленного договора, да еще и надеялся на силу устных соглашений. Подобные истории появляются в новостной ленте с завидной регулярностью.



Вместе с руководителями ведущих киберспортивных организаций в СНГ и специалистами в области юриспруденции мы разобрались, как должен выглядеть контракт игрока, какие пункты включать в себя и куда нужно обращаться, если что-то пошло не так.

Всё по полочкам

Пока агенты спортсменов и их клубы без особых проблем делятся деталями своих контрактов, в киберспорте эта тема является чуть ли не табу. Большинство игроков и сотрудников не имеют права разглашать подробности заключенных договоров. Поэтому делать выводы юристам приходится по утекшим в Сеть не самым приятным примерам. Например, предложенный Джимми Demon Хо контракт с командой Admiral уместился на полутора страницах A4 и включал в себя самые общие детали.

Американский юрист Адам Мерлоуз собрал известные ему данные о договорах в киберспорте и выделил положения, которые обязательно должны входить в документ.

Стороны и цели договора

Первая часть как спортивного, так и киберспортивного контракта содержит в себе представление сторон (полное имя игрока и полное название организации) и предмет самого договора. Например, так эта часть выглядела в соглашении между SingSing и BattleSnake Gaming.

Адвокат Крис Паджет из компании Sheridans отмечает, что в этой части договора обязательно должно быть указано, в каких отношениях будут находиться стороны. Подписывают ли они трудовой договор или игрок будет выполнять свою работу в качестве подрядчика? От этого могут меняться условия соглашения.

Продолжительность действия контракта

Продолжительные киберспортивные контракты являются предметом гордости организаций: игрок проявил такую лояльностью к клубу, что согласился работать под его знаменами в течение трех-четырех лет. Однако такие случаи для киберспорта являются скорее исключением, нежели правилом. Большинство руководителей клубов оптимальными считают договоры на 6-12 месяцев, особенно если речь идет о новичке.

Наша политика в этом вопросе немного отличается от политики других организаций. Мы стараемся никогда не сажать игроков в «золотые клетки», поэтому, я считаю, что 12 месяцев — оптимальный срок для игрока. Если что-то пойдет не так, то это позволит ему через относительно небольшое время выйти из договора, а если что-то пойдет очень хорошо, то уже через год он может поднять вопрос о новых условиях, — объясняет Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro.

Организациям выгодно заключать более продолжительные контракты, чтобы быть уверенными в составе. По словам Адама Мерлоуза, наличие долгосрочных соглашений с игроками позволяет организациям заключать договоры с более крупными спонсорами, которые также тяготеют к более стабильным командам.



Помимо срока действия самого контракта игрокам советуют обратить внимание на условия его продления. Например, первоначальный договор Tfue содержал пункт, по которому его действие автоматически пролонгировалось на три года после 6 месяцев сотрудничества. Юристы советуют выделять для обсуждения будущих условий не меньше месяца. За этот срок стороны должны уведомить о своем желании продолжить сотрудничество или изменить условия договора.

Финансовые отношения между сторонами

Пункт, на котором молодые киберспортсмены могут закончить прочтение предлагаемого договора. В зависимости от величины клуба, дисциплины и условий контракта сумма может колебаться между парой сотен и несколькими тысячами долларов. Однако, как показала практика договора Tfue, далеко не эта цифра может оказаться самой важной в договоре.



Игроку стоит обратить внимание на распределение призовых, доходов с трансляций и спонсорских сделок. Разные организации устанавливают разный процент на типы дохода, а некоторые и вовсе не забирают эти деньги у игроков.

Na'Vi не забирает доходы от стриминга, но для каких-то организаций это может быть необходимостью для жизнедеятельности. Также некоторые игроки вообще не стримят, так что им не важны эти пункты, — отмечает Евгений Золотарев, генеральный директор Natus Vincere.

«На рынке есть устоявшиеся цифры, которые могут совсем немного отличаться в большую или меньшую сторону, но в целом это абсолютно стандартная практика, поэтому беспокоиться не стоит», — утверждает Дворянкин.



Однако стоит обращать внимание на величину выплат. Например, именно эти проценты стали камнем преткновения в контракте Tfue. По условиям договора он был вынужден отдавать 50% и более со всех пунктов дохода, кроме призовых.

Но на одной зарплате финансовые обязательства клуба не заканчиваются. В договоре могут быть пункты о бонусах за хорошие выступления (от единовременных до повышения заработной платы), условия предоставления экипировки, девайсов и буткемпа, а также условия оплаты проезда и проживания на тренировочной базе. Чем детальней будут расписаны все моменты, тем меньше возникнет проблем при конфликтах. В западных клубах среди обязанностей все чаще появляется пункт об организации медицинского обследования или выделении отдельных средств на эти цели.

Обязанности игрока

В воображении многих зрителей сложился образ типичного киберспортсмена: он играет, а ему за это платят деньги. На деле же у него не меньше обязанностей, чем у клуба. В первую очередь, подавляющее большинство контрактов предполагает, что игрок будет представлять только один тег в течение действия договора. Выступление в качестве замены в другой команде возможно только после согласования с менеджментом. Вторая обязанность — необходимость являться на официальные матчи и тренировки и показывать максимальный уровень игры. Некоторые клубы отдельным пунктом для киберспортсменов выносят требования вести здоровый образ жизни.



За этим часто следует немалый список обязанностей, которые зачастую не радуют игроков:



· необходимость носить командную форму во время всех официальных мероприятий клуба и матчей. Например, в Китае контролем этого пункта раньше занималась ACE. Федерация даже выносила штрафы за нарушения. Часть договоров выдвигают условие: даже во время выступления за другой клуб в качестве замены игрок должен носить свою командную форму;



· обязанность стримить определённое количество часов. По словам юристов, этот пункт в контрактах может регламентировать даже игру, которую должен транслировать киберспортсмен. Естественно, обязательным является использование брендированного интерфейса и рекламных баннеров спонсоров;



· обязанность участвовать в рекламных и медиа-активностях клуба — одно из самых нелюбимых занятий киберспортсменов.



Ещё одно обязательство — поведение на публике. Игрокам запрещается использовать читы, проявлять расизм, неспортивно вести себя на турнирах и вне их. Многие контракты предполагают штрафы не только за разглашение условий договора, но и за публичную критику организации, которую представляет игрок, и ее сотрудников. Например, именно за это могли оштрафовать Илью Lil Ильюка после перехода в Natus Vincere. Его контракт с VP еще имел юридическую силу, а значит, киберспортсмен не мог выступать с критикой клуба или игроков.

Условия пересмотра соглашения

«Это нормальная практика, пересмотры контрактов происходят постоянно. Это может быть как улучшение условий при хороших результатах, так и наоборот. Также клуб может предложить продлить контракт посреди периода, при этом дав какие-то новые плюшки. В данном случае помощь юриста не настолько важна, так как обычно при таких пересмотрах юридическая начинка контракта особо не меняется, меняются обычно цифры и сроки, так что если контракт первично вычитан юристом, проблем быть не должно», — рассказывает о пересмотрах контрактов Евгений Золотарев.



Чаще всего возможность пересмотра условия соглашения указана сразу в нескольких пунктах договора. Например, в случае значительных успехов клуб предлагает более высокую зарплату, а игрок — пересмотреть проценты отчислений или условия проживания.

«Важно, чтобы организация и игроки всегда слышали друг друга. Мне кажется, что отчасти именно этим и обусловлены такие успехи нашего Dota 2 состава. У нас с игроками есть понятийная договорённость, основанная исключительно на честном слове – если у игроков есть результат, то они на основании этого результата могут просить у организации улучшить для них те или иные условия контракта. Приведу пример из нашей практики. В какой-то момент турниров стало очень много, игроки стали проводить друг с другом очень много времени, и они попросили на буткемпе сделать им отдельные комнаты, чтобы была возможность иногда все-таки побыть наедине. Является ли это дополнительной затратой для нас? Безусловно, является. Сказано ли у них в контракте, что они живут по двое в комнате? Сказано. Готова ли организации идти на встречу? Готова! Почему? Потому что мы понимаем обоснованность требований игроков. Если бы ребята пришли и внезапно сказали: «Знаете, нам надоело жить вдвоём», то вряд ли это было бы конструктивно, поэтому главный рецепт – быть уверенным в том, что твоя просьба обоснована», — поясняет Дворянкин.

В обычном порядке условия соглашений пересматриваются перед продлением срока его действия. По расчётам Криса Паджета, на это уйдёт от двух недель до месяца, которые также должны быть заложены в контракте.

Условия расторжения договора

Как утверждают опытные игроки и менеджеры, именно этот пункт является самым важным в договоре между киберспортсменом и клубом.



«Мне кажется, что одна из самых больших ошибок, которые совершают молодые киберспортсмены, подписывая свои первые контракты, — то, что они смотрят исключительно на одну сумму – свою зарплату. Как правило, из этого и проистекают основные проблемы, — уверяет генеральный менеджер Virtus.pro. — Часто бывает так, что в полулюбительском миксе ты получал 500 долларов в месяц, а тут ты приходишь в профессиональную команду, и тебе предлагают 1500 долларов, и ты думаешь: «Вот он успех! Я получаю в три раза больше денег», и ты просто подписываешь этот контракт.



Порой в такие моменты молодые киберспортсмены не обращают внимание на сроки контракта, а главное, стоимость выкупа. Ведь эта самая стоимость выкупа может, например, быть равной $ 1 млн, что по сути означает, что ты привязан к команде на время действия всего контракта. В теории тебя вообще могут посадить на лавку, платить тебе 500 долларов, и ты не сможешь перейти в другую команду, потому что связан контрактом».



В контрактах игроков прописана либо фиксированная сумма выкупа, либо формула расчета бай-аута. Она основывается на заработной плате игрока, затратах клуба на содержание команды и продолжительности действия договора. Оплатив все издержки, другая организация сможет без проблем перекупить киберспортсмена. Отсутствие этого пункта или формулировки «по усмотрению менеджмента» должны насторожить. В таком случае нужно просить пересмотра или конкретизации этого положения.

Если тебе этот дядя скажет, что в таком случае не будет с тобой подписывать договор, то да, ты потеряешь какие-то деньги. Но, по крайней мере, ты будешь счастлив. Потому что через полгода складывается такая ситуация: человек играет, развивается, растет, старается. И вот он вырос — и хочет уйти в другую команду. А он привязан здесь цепью еще на полтора года. И на этом заканчивается любая мотивация. Он понимает, что он сам дурак, но сделать уже с этим ничего не может, — объясняет эту ситуации с позиции игрока и тренера Сергей lmbt Бежанов, наставник Hellraisers.

Опыт Tfue показывает, что некоторые контракты регулируют деятельность игроков и после расторжения договора. Так его соглашение с FaZe Clan обязывало киберспортсмена отказаться от стриминга и выступлений на профессиональной сцене в случае одностороннего расторжения контракта.



Однако не только игрок имеет право завершить сотрудничество. У клуба тоже есть такое право.



«Клуб в свою очередь может выставить игрока на трансфер или расторгнуть контракт. И не только по причине невыполнения обязательств или дисциплинарных проблем, но и просто по игровым моментам. При этом если игрок выставляется на трансфер, он продолжает получать какую-то часть зарплаты. Обычно это от 20% до 50%. Если же с игроком просто прощаются, то предусматривается компенсация от клуба за досрочное расторжение. Размер этой компенсации может быть очень разным в зависимости от уровня клуба и игрока», — отмечает Золотарев.

И, конечно же, договор должен содержать пункт о возможности разорвать контракт в случае, если клуб не выполняет свои обязательства.

Что делать, если что-то пошло не так?

В первую очередь стоит ещё на берегу озаботиться тем, чтобы уменьшить риск возникновения конфликтных ситуаций. В большинстве крупных клубов работает юрист, который разрабатывает контракт. Но это не значит, что на него следует слепо соглашаться, доверяя одному специалисту. Лучше всего показать договор другому юристу. Роман Дворянкин рекомендует обращаться к профессиональным спортивным юристам.

«Важно обращать внимание на то, чтобы применимое право было комфортным для игрока. Не секрет, что многие организации действуют в рамках зарубежных юрисдикций и игрок, особенно молодой, не всегда будет иметь возможность судиться в этих юрисдикциях», — дополняет Дворянкин.



Если в тексте договора обнаружились пункты, которые не устраивают игрока, необходимо попросить об их пересмотре. Это вполне естественный процесс. Не стоит думать, что после первой же просьбы вам откажут в сотрудничестве. Чаще всего клубы стараются идти на компромисс, чтобы сохранить отношения с игроком и не выносить конфликт за пределы организации.



«Однако идти на конфликт со стороны игрока, как правило, непродуктивно, — объясняет Роман. — В некоторых случаях это может привести даже к тому, что игрок окажется в запасе, не будет получать игровой практики и не сможет уйти в другую команду, потому что связан контрактными обязательствами с настоящей организацией. Это не нужно ни организации, ни тем более игроку. Поэтому ещё раз повторю, главное — обоюдное доверие и понимание со стороны игрока того, что его претензии обоснованы, а юрист — это уже второе дело».