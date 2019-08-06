Чемпионы первого The International возвращаются! Для этого понадобилось три года

Те, кто следит за киберспортивной сценой достаточно давно, могут вспомнить, как бесславно Natus Vincere завершили выступление на последнем для них The International в 2016 году. Поражение единственного представителя СНГ в первом же матче плей-офф, спич отчаяния в исполнении v1lat и грустная улыбка Dendi, пожимающего руку старому другу KuroKy.

Оглядываясь назад, все еще не хочется верить, что NAVI тогда стали последними. После провала в первой части сезона ребята подходили к TI6 с определенными надеждами – победа на StarSeries, выход в финал ESL One Frankfurt и место в топ-8 на мейджоре в Маниле позволяли верить в возвращение СНГ-доты, которая переживала тяжелые времена.

Организация Natus Vincere тогда не стала обвинять игроков, и даже состав перед новым сезоном остался прежним. Но отборочные на мейджор в Бостоне команда провалила – и на TI больше не вернулась. И хотя самая черная полоса «рожденных побеждать» началась именно тогда, менеджмент совершил главную ошибку гораздо раньше.



На The International 2014 главным открытием Запада стали Evil Geniuses с 18-летним Arteezy и 17-летним zai – этим ребятам опытные NAVI проиграли три турнира подряд. Уход Puppey и KuroKy после TI4 мог стать первым сигналом к тому, чтобы попытаться омолодить состав, однако тогда этот тренд не поняли не только «рожденные побеждать». Не понял почти никто.

А через год на TI блистали уже совсем другие герои. Парочка экс-легионеров NAVI все с теми же zai и Arteezy попала в топ-8, хотя метила намного выше – помешал 19-летний капитан Virtus.pro Артем fng Баршак и его ровесник Илья Lil Ильюк, который тот турнир провел отменно. Победили же обновленные EG, ведомые еще более юным Suma1L.



Одного SoNNeikO оказалось явно мало. По крайней мере, проявить себя также ярко ему так и не удалось. С талантами в NAVI определенно творилось странное – PSM и Ax.Mo выступали за «рожденных побеждать» около месяца и после расставания с NAVI на высоком уровне так и не заиграли. Ditya Ra продержался почти год, но повторил их судьбу.

В какой-то момент, как кажется, менеджмент NAVI запаниковал. Постоянные смены состава при полном отсутствии результатов, привлечение легионеров и все еще попытка сохранить ветеранов. В разное время уходили и возвращались XBOCT и ArtStyle, но больше всех продержался Dendi – состав без него впервые собрали только в начале этого сезона.

После очередного поражения в квалификации к The International (год назад «рожденные побеждать» не преодолели даже стадию открытых отборочных) менеджмент наконец-то провел хорошую работу. К перспективному Crystallize и опытному SoNNeikO примкнули три малоизвестных на мировом уровне игрока, в которых увидели большой потенциал. И, что главное, дали им намного больше времени.



Хотя начался сезон с привычной для NAVI последних лет катастрофы – 1-6 по картам и последнее место в отборочном турнире к мейджору в Куала-Лумпур. Зато через пару дней ребята неожиданно для всех выиграли квоту на DreamLeague S10, а в финале заняли второе место, уступив лишь Tigers. Весь сезон победы чередовались с провалами, но доверие руководства парни в итоге оправдали.



Тех фанатов, что помнят NAVI пятилетней давности, результаты по ходу сезона все еще не впечатляют. Они и не могут впечатлить, ведь по сути «рожденные побеждать» показали себя ничуть не лучше Gambit, Winstrike или Team Empire. Однако команда наконец-то обрела форму, которую иногда нужно лишь подправлять аккуратными движениями вроде замены Chuvash на Zayac.

На The International 2019 от NAVI многого не ждут. Это уже не команда Dendi и XBOCT, которых любят далеко за пределами русскоязычного сообщества и были бы рады видеть гораздо больше. Для мирового коммьюнити нынешние «рожденные побеждать» скорее что-то новое, не совсем понятное – возможно, именно это и должно стать козырем СНГ-коллектива на первенстве мира.



Blizzy и Crystallize способны на многое, но всей команде сейчас нужна поддержка. Перед дебютным для четырех из пяти игроков The International одного тренера Андрея Mag Чипенко может оказаться недостаточно. Сейчас умеренная помощь ветеранов NAVI была ба весьма кстати, что вполне позволяют ресурсы организации.



На предстоящем турнире команде намного важнее даже не показать определенный результат, а раскрыть свои сильные стороны. Именно это, а не строчка в итоговом зачете важна для фундамента, который так долго закладывали Natus Vincere. Который еще может стать основой для команды мирового уровня в будущем.