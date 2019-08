«На десятом The International должны победить NAVI»

Ярослав NS Кузнецов три раза принимал участие в The International в командах Moscow Five и Virtus.pro, в качестве кастера Ярослав посетит чемпионат мира уже шестой раз. Мы поговорили с ним о предстоящем турнире, шансах наших команд и невероятной атмосфере самого главного турнира планеты по Dota 2.



– The International впервые пройдет в Китае. Как ты думаешь, чем он будет отличаться от других турниров серии?

– Думаю, ничем особенным. Да, аудитория в Китае очень круто болеет, но круто аудитория болела и в Америке тоже, и в других местах. Возможно, в церемонии открытия и по ходу турнира мы увидим проявления местного колорита – любят в Китае устроить какие-нибудь национальные танцы или представление. В целом же всё будет как всегда, крутой турнир с лучшими командами.

– Что должны показать на этом турнире Valve, чтобы удивить фанатов?

– Не думаю, что на TI9 будут какие-то громкие анонсы. Наверняка анонсируют новый патч с 1-2 героями, и на этом все. Думаю, что-то реально громкое Valve постараются приготовить к юбилейному турниру, который состоится через год.

– Каждый год перед турниром Valve собирают команды, чтобы обсудить следующий профессиональный сезон. Как ты считаешь, какие изменения должны быть внесены в DPC 2019/20?

– Как мне кажется, было бы неплохо сократить количество мэйджоров, а майноры сделать более значимыми и масштабными. Но, насколько я знаю из своих источников, это всё маловероятно.



– По статистике американские коллективы чуть сильнее выступают на TI, чем по ходу сезона. Некоторые связывают это с часовым поясом, к которому всем остальным приходится привыкать. Лично ты попадал в такие ситуации?

– В мое время было, конечно, всякое. Это сейчас команды могут себе позволить двухнедельный буткемп на территории чужой страны, а когда я профессионально играл, это было что-то фантастическое. В тот же Китай как-то раз мы прилетали буквально с корабля на бал – вчера прилетели, сегодня уже играем. Это очень тяжело.



– Сейчас не так?

– Разговор про акклиматизацию можно вести в моменты, когда у команд очень плотный график. На данный же момент никаких турниров не идет, и буквально все коллективы приехали в Китай минимум за неделю до соревнований, многие находятся там две недели или даже больше. Как показывает мой личный опыт, 10 дней вполне достаточно, чтобы избавиться от любых неудобств, связанных со сменой часовых поясов и новым климатом. Так что о джетлаге на TI9 вряд ли стоит говорить.

– Почему в этом году в финале лишь четыре команды из Китая? Может ли какая-то из них выиграть турнир?

– Китайская сцена, на мой взгляд, немного сдала за последние пару лет. Гранды очень сильны, а вот все остальные немного отстали. Вот тебе и результат: «всего» четыре команды, хотя это всё равно весьма и весьма немало.



Считаю, что прекрасные шансы есть у Vici Gaming и PSG.LGD, хотя, наверняка, я тут секрет не открыл. У меня почему-то есть чуйка, что выиграют именно PSG.LGD, но это лишь интуиция. Победить может почти любой коллектив – это в прошлом году показали нам OG, которые были одним из главных аутсайдеров до начала турнира.



– Расскажи чуть подробнее о своих фаворитах на TI в целом. Кто может выиграть турнир?

– Выиграть могут Vici, LGD, Virtus.pro, Team Secret или Liquid. В остальных просто не верю. Должны выиграть Secret, потому что они очень старались весь сезон, но что-то подсказывает, что не выиграют они ничего, а трофей заберет какая-то из китайских команд. Есть даже вариант увидеть финал между Vici и PSG.LGD, который, кстати, наверняка зайдет шанхайской публике.



– Как бы ты оценил шансы на победу Virtus.pro?

– Процентов 5-7 бы дал на победу VP. Стоит понимать, что это процент не маленький – я тут Некрофоса из третьего сундука достал с шансом 1 к 2300, что уж говорить про целых 7% на победу. Virtus.pro могут выиграть, но они не главный фаворит.



Для этого многое должно сложиться удачно. Во-первых, им нужно попасть в мету, то есть очень серьезно подготовиться по драфтам. Ну знаешь, чтобы во время турнира внезапно не выяснилось, что какие-то популярные персонажи вообще не тренировались.



– Что ждет команду в новом сезоне, если она снова не сможет достичь хорошего результата?

– Думаю, есть вероятность изменений в составе, но это, как говорится, не точно. Действительно очень многое зависит от результата. В случае провала всё возможно.

– Какой результат устроит Natus Vincere?

– При очень хорошем раскладе NAVI могут зацепиться за топ-8, а так, скорее всего, останутся на 9-12 месте. Если войдут в восьмерку лучших, результат можно будет назвать успешным.



– Как считаешь, сейчас NAVI на правильном пути? Стоило ли сосредоточиться на поиске молодых талантов чуть раньше, чтобы не потерять пару сезонов?

– Клуб встал на правильный путь, когда вернул SoNNeikO и дал ему определенные полномочия. Дело не в молодых или старых: дело в капитане, который может вести игру. В любом случае, команде не стоит менять состав перед новым сезоном.



– Какой аспект игры решит исход турнира и будет определяющим в играх в целом?

– Безусловно, драфт. Да, явный фаворит может легко победить аутсайдера, даже если провалит пик, но таких пар на The International очень мало. Выбор героев сейчас решает очень многое, и главная проблема многих команд, даже самого высокого уровня – они частенько проигрывают пик, и потом приходится очень тяжело.

– Почему, на твой взгляд, The International остается одним из самых непредсказуемых киберспортивных турниров?

– Все готовятся непосредственно к этому турниру больше месяца, все стараются подойти именно к TI в оптимальной форме. И в итоге те команды, которые не особо блистали весь сезон, могут выстрелить. Собственно, я вот считаю, что на этом The International такой командой будут PSG.LGD – от них не ждут суперкрутой игры именно потому, что по ходу сезона не были в числе фаворитов каждого отдельного турнира.



– Нет ли у тебя опасения, что после турнира в Китае следующий The International не будет таким ярким?

– Думаю, юбилейный десятый TI должен быть самым ярким, Valve постараются, а вот 11-ый, возможно, пойдет на спад. Будет символично, если следующий The International пройдет в Кельне, как и первый, но это пока совершенно не ясно, никаких анонсов же не было, я этой информаций не обладаю. А победить, конечно же, должны NAVI.