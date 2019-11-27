Dota 2 поменяли на другую игру. Главные изменения патча 7.23

Самая популярная киберспортивная игра в русскоязычном сегменте вчера наконец-то получила большое обновление. Как и всегда после чемпионата мира The International, таким шагом разработчики пытаются вернуть интерес к наскучившей было игре. Но на этот раз компания Valve явно переусердствовала.

Просто представьте, если бы на очередном заседании FIFA вдруг примут решение немного поменять правила футбола. Открыв глаза утром, миллионы игроков, специалистов и болельщиков узнают новости. Ворота стали в полтора раза больше, штрафные нужно исполнять руками, а количество замен определяет жеребьёвка. Ах да, и всё это – за пару дней до отборочных матчей условного чемпионата Европы.



Что-то подобное вчера сделали и с Dota 2. При том, что игроки привыкли к постоянным изменениям в онлайн-играх, даже они считают, что это перебор. Разработчики не только добавили двух новых персонажей и более 60 новых предметов, но так же изменили всё, что было в игре ранее. Разобраться в том, как теперь работает Dota 2, почти нереально.

Игровая локация теперь выглядит совсем иначе. На карте появились нейтральные строения, которые нужно захватывать – аванпосты, а расположение рун и крипов теперь придётся запоминать заново. Учитывая, что контроль этих точек оказывает огромное влияние на ход игры, каждое такое изменение полностью ломает те наработки, которые геймеры тренировали в течение многих месяцев.



Как выяснилось, это меньшая из проблем. Почти каждый из 117 персонажей получил обновление – о старых стратегиях и связках смело можно забыть. В Dota 2 появилось лишь два новых героя, но и остальные лишь отдалённо напоминают старых знакомых из предыдущей версии. Многие из них получили такие усиления, которые позволяют выиграть матч едва ли не в одиночку.

Одна из самых непонятных, но самых важных механик – нейтральные предметы, которые случайным образом выпадают при убийстве крипов. При этом многие из них (всего их 62) могут изменить ход игры, и неважно, лидировал ли коллектив в этот момент или уступал. Случайный бафф моментально нивелирует с таким трудом заработанное преимущество.



И ведь это ещё не всё. Собственный курьер для каждого персонажа, бесплатные варды (дают обзор на определённой части карты) и 30 уровней вместо привычных 25 – любое из этих изменений в одиночку могло бы совершить революцию в Dota 2. Всего в патчноуте версии 7.23 более 700 изменений и дополнений.

Если рядовым геймерам сложно привыкнуть к реалиям новой игры, то киберспортсменам сложнее вдвойне. Как определить сильнейшие сочетания героев и необходимые передвижения по карте, если вообще непонятно, что нужно делать для победы в новой игре?



А тут ещё и злосчастные новые предметы, которые уже успели раскритиковать профессионалы и специалисты. Для соревновательной игры это выглядит невероятно глупой идеей – такого в Dota 2, которую всегда стремились сделать максимально честной и не подверженной элементу случайности, раньше не было никогда.

При этом времени на изучение патча почти не остаётся. Сегодня утром в Китае продолжились матчи онлайн-лиги Asia Challenger, а завтра в Москве четыре лучших СНГ-коллектива начнут борьбу за $75,000 на LAN-турнире.



Что гораздо важнее – завтра же стартуют открытые отборочные на главный турнир осени в Лейпциге. Как команды будут готовиться к выступлениям в абсолютно новой дисциплине (по крайней мере, на первый взгляд) и какие результаты нас ждут – пока совершенно неясно.