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Минкульт рассказал, каких фильмов не хватает россиянам

Минкульт рассказал, каких фильмов не хватает россиянам
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Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко считает, что российским кинозрителям не хватает семейного кино.

По мнению Давиденко, в кинотеатрах сейчас показывают около 70% отечественных работ и среди них есть добрые, патриотические фильмы, однако их слишком мало. Дмитрий подчеркнул, что подобных проектов слишком мало, а сценаристы разучились писать «добрые истории».

Сегодня большую часть, 70% проектов в кинотеатрах, занимает российское кино. В частности, появились фильмы для семейного просмотра. И люди поверили, что можно прийти с детьми, прийти с семьёй, посмотреть доброе, патриотическое кино. Проблема в том, что таких проектов немного. Сценаристы разучились писать добрые, простые истории. Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма.

Директор департамента также пояснил, что министерство ориентируется на приоритетные темы, в числе которых семья, дети, их защита и поддержка, а также сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей.

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