От звёзд «Реала» до провальных трансферов ЦСКА. Что стало с главными талантами FIFA 10

Десять лет назад Дзагоев и Кокорин входили в топ самых перспективных футболистов мира. Их оценивали выше Игуаина и Бускетса.

Более десяти лет назад вышел футбольный симулятор FIFA 10. В тот момент серия уже получила режим карьеры за менеджера, позволяющий покупать в свой клуб перспективных новичков, которые развивались с течением времени. Мы решили вспомнить самых талантливых футболистов до 21 года, представленных в той игре, и посмотреть – получилось ли у них стать мировыми звёздами на самом деле?

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Главной звездой следующего десятилетия тогда, в 2009 году, считали бразильского нападающего Алешандре Пато. Помните такого? За два года до этого он перебрался из «Интернасьонала» в «Милан», и хотя пропустил первую часть сезона, вскоре наверстал упущенное – в сезоне 2008/2009 «утёнок» провёл 36 матчей и забил 15 мячей, что для 19-летнего футболиста можно считать отличным результатом.



Неудивительно, что после такого игроделы «нарисовали» ему потенциал 92 (самый высокий в игре). Только вот оправдать надежды EA и болельщиков бразильцу так и не удалось. Замучили травмы – 16 повреждений за четыре года, в ответ на которые врачи в недоумении разводили руки. Не помогла и перезагрузка карьеры. В 2016 он вернулся в Европу, но в «Челси» и «Вильярреале» ярко заиграть так и не смог.

Алешандре Пато Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

Не сложилась карьера и у другого перспективного игрока того времени. В свои 19 Боян Кркич уже попал в заявку первой команды «Барселоны», побив несколько рекордов Ла Лиги. Судьбу молодого испанца предрешила психологическая неустойчивость – сам игрок позже рассказывал, что считал себя недостойным «Барсы». Травма в конце сезона 2010/11 м переход в «Рому» на фоне сравнений с Месси и высоких ожиданий стали началом конца для звезды юношеского футбола.



Марио Балотелли (потенциал 88) свой шанс упустил сам. Итальянец не уделял достаточно времени тренировкам, зато прославился драками и другими одиозными поступками. В итоге через десять лет вместо «Золотого мяча» форвард получил контракт с «Брешией», хотя сейчас изо всех сил пытается перезагрузить свою карьеру.



Хотя даже Марио авторы FIFA 10 оценивали не так высоко, как Алана Дзагоева, чей потенциал десять лет назад получил рейтинг 90 – это выше, чем у Игуаина или Ивана Ракитича. Жаль, но осетина тоже всю карьеру травмы, и спустя десять лет он всё ещё остаётся в ЦСКА. А жаль: канадские игроделы видели в нём будущую звезду мирового футбола.

Алан Дзагоев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не смогли раскрыться в армейском клубе ни бразильский форвард Гильерме (потенциал 91), ни его соотечественник Рамон (87). Ситуация для южноамериканцев, пожалуй, привычная – при переезде в Европу многие частично теряют мотивацию, а русский футбол совсем не подходит для адаптации. А может, это в EA переоценили бразильцев? В топ-30 мировых талантов FIFA 10 из было сразу семеро, при этом Ренато Аугусто, Андерсон и Кейррисон до футбольного Олимпа тоже не добрались.

Помимо Дзагоева, авторы из EA видели в России и других перспективных игроков до 21 года, способных через несколько лет выступать на мировом уровне. Например, в сотню лучших входили Александр Кокорин (86) и Павел Мамаев (80). А ещё Павел Яковлев (86) и Руслан Камболов (84). Все они надежд FIFA 10 не оправдали, и со временем в списках молодых талантов почти не осталось представителей России.

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Впрочем, многих звёзд авторы виртуального футбола всё же угадали. Например, в пятёрку лучших игроков по потенциалу входили представители современного «Реала» Карим Бензема и Эден Азар. Первый на три года старше, а потому близок к концу карьеры, но всё равно оставил достаточно яркий след в истории сливочных и сборной Франции. Второй ведёт к вершине свою национальную команду.



Свои минуты славы получили также Тео Уолкотт и Месут Озил, которые укрепились на лидерских позициях в достойных клубах АПЛ, а карьера Хавьера Пасторе только-только близится к закату. Нельзя сказать, что разработчики FIFA 10 ошиблись, предсказывая великое будущее этим молодым футболистам – пусть даже не каждый был открыт именно в этой игре серии.