FIFA против PES. Где поиграть в русский футбол

Компьютерный футбол традиционно становится главным событием сентября. Уже вышел японский симулятор PES, а главный соперник – FIFA 20 — станет главной новинкой на этой неделе. Со слезами вспоминая попытки найти хотя бы пару наших игроков в симуляторах 10-летней давности, мы поискали признаки российского футбола в новых FIFA и PES.

Команды

В этом году шестая лига европейского рейтинга РПЛ выбрала сотрудничество с японской Konami. Все 16 участников отечественного первенства доступны в eFootball Pro Evolution Soccer 2020 – в этом году серия сменила своё название. В новом PES получится сыграть и за «Зенит», и за «Тамбов». Логотип лиги прилагается, хотя оформление табло и другие детали трансляции присутствуют далеко не в полном объёме.



На релизе PES 2020, впрочем, болельщиков из России ждало небольшое разочарование. Команды получили майские составы, а Шюррле или Малкома приходилось искать самим. Только спустя два дня вышел патч, который изменил заявки команд на реальные. Зато теперь всё точно так, как и должно быть.



Что касается FIFA 20, то отсутствие лицензий позволило EA Sports добавить лишь три российских клуба в индивидуальном порядке. Это московские ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак», которые доступны в разделе «Остальной мир». Футбольный симулятор владеет правами на Лигу чемпионов, и многие ждали в FIFA «Зенит» с «Краснодаром» – но пока в игре эти команды отсутствуют.

Фото: FIFA

Война за право использования клубов, игроков и лиг пока доставляет неудобство поклонникам как FIFA, так и PES. Погрузиться в атмосферу российского футбола полностью не получится ни в одной из игр: при выходе в Лигу чемпионов в Pro Evolution Soccer вам встретятся команды с выдуманными названиями, в которых лишь при желании можно будет узнать английских или немецких грандов. Придётся ставить ещё один неофициальный патч.



В FIFA 20 такой проблемы нет, но недостаток российских команд и РПЛ ощущается. Тренерскую карьеру за «Спартак» или игровую – за воспитанника ЦСКА – в полной мере провести не получится.

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Стадионы

Несмотря на покупку лицензии РПЛ, PES не может похвастать полным погружением в атмосферу нашего футбола. Одним из главным недостатков игроки называют полное отсутствие российских стадионов. Промах с модельками «Нефтяника» или тамбовского «Спартака» ещё можно было объяснить, но в игре нет ни одного стадиона из России – матчи РПЛ в игре от японских разработчиков проходят на выдуманных аренах.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В FIFA 20 тоже почти нет наших стадионов. Это, кстати, довольно странно, учитывая тот факт, что у Elecronic Arts были права на чемпионат мира в России и даже специальное дополнение к игре 2017 года. Так или иначе, в их версии футбольного симулятора доступен лишь «Открытие Арена».

Игроки

Всего в Pro Evolution Soccer 2020 доступно 429 российских футболистов – оно и понятно, учитывая лицензию на РПЛ. В FIFA их около сотни, зато некоторые имеют сразу две или три разных карточки для онлайн-режимов. К примеру, Дмитрий Черышев из «Валенсии» может иметь рейтинг 77, а редкая карточка поднимает его до 81.



Вообще, показатели одного и того же игрока в разных играх оценивают по-разному. К примеру, PES ставит Роману Зобнину 83, а FIFA – лишь 79. Самый высокий рейтинг в FIFA 20 у Игоря Акинфеева и Фёдора Смолова, а Головина с рейтингом 80 обходят ещё четыре игрока.

Александр Головин Фото: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

В то же время в PES полузащитника «Монако» считают лучшим российским игроком. Далее идут Роман Зобнин и Юрий Газинский. Дзюба, получивший своё коронное празднование, немного отстаёт.

Дзюба хуже Газинского, Зобнин лучше всех. Жаль, что не в реальности Российских футболистов видят насквозь. Хотя Кутепов лучше Шапи… это, пожалуй, немножко спорно, да?

При желании российских игроков можно найти в других клубах – некоторым из наших футболистов повезло оказаться в лицензированных лигах. Помимо Александра Головина и Дениса Черышева в FIFA 20 можно найти, например, Антона Митрюшкина из «Сьона» или полузащитника Александра Жирова, который играет во второй Бундеслиге за «Зандхаузен».

Сайт FIFPLAY также указывает на других российских игроков, которые представляли зарубежные клубы ранее. Например, Романа Нойштедтера можно найти в «Фенербахче», а Вячеслава Караваева – в «Витессе». Возможно, после обновления составов эти игроки исчезнут из игры или станут свободными агентами.



Помимо основных игроков в онлайн-режимах встречаются карточки, посвящённые самым известным игрокам прошлых лет. Так, EA Sports в самой первой волне «Кумиров FUT» вместе с Пеле и Анри добавили в FIFA вратаря Льва Яшина – возможно, самую сильную карточку голкипера в игре. Но других наших игроков с тех пор в разделе не появилось.

Зато порадовали PES – в качестве легенды игры пару месяцев назад был представлен Андрей Аршавин. Известный полузащитник должен стать первым россиянином в ряду «Легенд PES», но по каким-то причинам пока не добавлен в игру. Скорее всего, Андрей со своими фирменными финтами отметится в японской версии футбола чуть позже.