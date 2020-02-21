Клубам РПЛ не победить в еврокубках даже за 100 лет. Печальный прогноз от Football Manager

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Football Manager – едва ли не самый точный симулятор футбольного менеджмента. Именно авторы компьютерной игры одними из первых заметили таланты Златана Ибрагимовича (в 2000 году), Агуэро (2006), Неймара (2011) и многих других. Тогда никто и подумать не мог, что им действительно суждено стать звёздами в реальном футболе.

За последние годы Football Manager привлёк в число игроков несколько звёзд уровня Уле Гуннар Сульшера или Антуана Гризманна. В то же время базы данных игры неплохо помогают в работе скаутам ведущих клубов – например, болельщики «Лестера» могут благодарить FM за Варди и Канте.



Мы решили проверить, как последняя версия футбольного менеджера оценивает перспективы этого вида спорта в России. Для чистоты эксперимента промотать 100 сезонов в Football Manager пришлось несколько раз, однако результаты не слишком отличались. И вряд ли порадуют оптимистов.

Самое главное и печальное – в русский футбол на международной арене Football Manager не верит совсем. По мнению симулятора, ни в ближайшие годы, ни за столетие в целом представители РПЛ так и не поднимут над головой Кубок Лиги чемпионов. Даже Лигу Европы выиграть вряд ли удастся – лишь дважды за долгие годы розыгрышей мы увидели наши «Краснодар» и «Зенит» в финале. По разу.



И если за 100 лет всё действительно может кардинально поменяться, то статистика на ближайшее десятилетие – с этими срокам FM должен справляться лучше — тоже российских фанатов вряд ли порадует. В большинстве случаев команды не выходят из групп ЛЧ и ЛЕ, а к 2030-му Премьер-Лига пропускает вперёд в таблице коэффициентов и Бельгию, и Нидерланды.



Система считает, что уменьшение количества путёвок в еврокубки будет способствовать оттоку ярких игроков в другие лиги. Крутых трансферов станет меньше, сами звёзды РПЛ – мельче, хотя суммы останутся на том же уровне. Даже второй по силе еврокубок клубам из нашей лиги не всегда будет под силу выиграть.

Внутренний чемпионат в XXI веке чаще других в Football Manager выигрывал «Зенит, хотя «Краснодар» и «ЦСКА» в среднем отставали ненамного. Чуть грустно, но конкуренции в верхней части таблицы с течением лет больше не станет: чемпионат выиграть могут лишь шесть команд (ещё «Спартак», «Локо» и «Ростов»).



Чуть лучше, чем у клубов, дела у сборной. Мечты о победе на ЧМ и на ЧЕ останутся мечтами и через сотню лет, но до полуфинала крупного чемпионата, по мнению Football Manager, национальная команда России добраться способна. Пусть нечасто, но всё же.



Останутся в России и таланты уровня Андрея Аршавина и Александра Головина. Почти в каждом сейве мы нашли несколько суперзвёзд, которые уже через 10-15 лет могут провести несколько невероятных сезонов в «Барселоне» или «Ливерпуле». Получается, нужно только подождать?