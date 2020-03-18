Игрок Vega Squadron по League of Legends обвинил своих тиммейтов в сдаче матча

Игрок Vega Squadron по League of Legends Роландс Optimas Винцаловичус накатал целый пост на своей страничке «Вконтакте», в котором обвинил своих товарищей по команде в договорняке. Сам он отказался в этом участвовать.

Роландс Optimas Винцаловичус

Речь идёт о матче LCL Open Cup Spring 2020, который прошёл 12 марта в онлайне и в котором встретились Funny Yellow Dog и Vega Squadron. По словам игрока, коэффициенты на матч были в районе 1 к 15. Поединок с турнирной точки зрения ничего не решал.

Когда разговор, предположительно о «сливе» встречи, перешёл в discord, то игрок сообщил, что не хочет портить репутацию и проигрывать матч андердогам. При этом тиммейты игрока уверяли, что никакого слива не будет, что никто не делал ставок и причин волноваться нет. Матч в итоге всё равно был проигран.

«К сожалению, я поверил им на слово, что они будут играть нормально и не записал матч, но в дискорде в это время происходил треш. Драфт не обсуждался вообще и мы пикнули Ясуо вместо Кианы, несмотря на то, что в принципе отказались от Ясуо ранее, потому что Keysie некомфортно чувствует себя на этом чемпионе. Тем не менее, тогда я всё ещё думал, что они отыграют прилично на своих чемпионах. Даже после того как Keysie не взял ульт на 6 лвле, я подумал «shit happens», но когда он во время игры начал читать Twitch чат, а SimSin собрал Клятву Рыцаря и Гаргулью, когда я несколько раз попросил его собрать Zeke, я начал подозревать, что происходит что-то не то.



После первого нашора Ясуо решил идти на бот, когда у него не было ТП, а у Сайласа был, и я об этом сообщил и сказал, чтобы Сайлас шел на бот, но они просто проигнорировали. Более того, Ясуо, вместо того чтобы сплитпушить, просто забрал големов и бекнулся. Затем была еще череда «прекрасных» отыгрышей от моей команды, таких как флеш в Барон пит в надежде, что враги тогда смогут зафинишить. После этого я сообщил им, что не буду играть дальше, если мы проиграем этот матч, но очевидно это никак не повлияло на их решение намеренно слить игру и выиграть свои ставки».

После того как Vega Squadron проиграла (или сдала?) матч, то Optimas отказался продолжать играть в этом составе. Менеджер «Веги» сообщил, что все члены команды, включая Роландса, находятся на контрактах, но позже с представителями Vega Squadron связались журналисты Cybersport.ru. Выяснилось, что Optimas всё-таки был освобождён от контрактных обязательств, а матч против Funny Yellow Dog был чистым:



«После матча против Funny Yellow Dog руководство вело активную работу с игроками и менеджером команды. Не было найдено никаких доказательств, что игроки намеренно проиграли матч или поставили на него деньги. Optimas действительно отказался продолжать играть в составе, несмотря на действующий контракт с организацией. Мы пытались разрешить конфликт и продолжить играть в текущем составе, но это уже не представлялось возможным. В связи с этим мы были вынуждены искать нового стрелка для продолжения борьбы за плей-офф LCL и победу в Open Cup. Мы также пошли навстречу Роландасу и освободили его от контрактных обязательств. Претензий к организации, где он отыграл не один сплит, у него нет».



Так кому в итоге верить? Игрок заявляет одно, организация — другое. При этом игрок не просто всех оклеветал с целью побыстрее уйти из команды, а сделал подробный разбор моментов. Так как эта ситуация была предана огласке, то Riot наверняка проведёт собственное расследование. И если выяснится, что Optimas прав и игроки Vega Squadron действительно наварились на ставках, то мало никому не покажется — ни самой организации, ни игрокам.