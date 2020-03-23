Атмосферный косплей по Half-Life. И Гордон Фримен в роли Стаса Давыдова

Вроде бы что в этом такого тяжёлого — изобразить Гордона Фримена в очках, защитном костюме и с монтировкой в руке. Но попробуйте повторить его эмоции и переживания. Попробуйте перенести угнетающую атмосферу постапокалиптического мира из игры в реальность.
У ведущего YouTube-канала «This is Хорошо» Стаса Давыдова это получилось сделать практически идеально. Вместе с косплей-моделью Maria Hanna и фотографом Марией GREED Ильиной они создали один из самых качественных косплеев по Half-Life.
И если Мария получилась слишком «взрослой» Аликс Вэнс, то из Стаса вышел удивительно неплохой Фримен. Серьёзно, он похож на своего игрового прототипа, как две капли воды.
В день выхода Half-Life Alyx другой известный косплеер из России Валерия (Химера) тоже решила порадовать своих фанатов косплеем на Аликс Вэнс.
Девушка честно призналась, что не похожа на известную героиню из вселенной Half-Life, но не могла обойти её стороной, так как она ей нравится. Однако фанаты Валерии поспешили успокоить её тем, что работа получилась качественной, а место для съёмок было подобрано идеально. Но нашлись и те, кто не преминул упрекнуть косплеера за выпячивание всем известных мест.
А это более старый косплей на Аликс Вэнс от той же Валерии:
Но классным косплей можно сделать и без обнажёнки. Косплеер Дарина Рарог это доказала. Она представила Аликс Вэнс не в привычных джинсах и куртке, а в броне Гордона Фримена, суровой и брутальной. От неё прям-таки веет духом классовой борьбы за существование и справедливость.
Простой, но при этом очень качественный косплей от Ярослава Волкова. В его работе Гордон Фримен предстал без брони, но уже с верным ломом в руке.
Кажется, после ужасной катастрофы, исказившей до неузнаваемости облик исследовательского центра «Чёрная Меза», прошло всего несколько минут.
Помимо Вэнс и Фримена, во вселенной Half-Life есть немало второстепенных персонажей. Так, португальский косплеер Мигель Рибейро представил косплей на охранника «Чёрной Мезы».
А вот этот косплей на зомби покорил нас своей реалистичностью и детальностью проработки. Вы тоже при просмотре этих изображений слышите этот ужасный вой? Аж мурашки по коже!
Поспорить с предыдущим косплеем может только эта работа:
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