Атмосферный косплей по Half-Life. И Гордон Фримен в роли Стаса Давыдова

Такими Аликс Вэнс и Гордона Фримена вы ещё не видели.

Вроде бы что в этом такого тяжёлого — изобразить Гордона Фримена в очках, защитном костюме и с монтировкой в руке. Но попробуйте повторить его эмоции и переживания. Попробуйте перенести угнетающую атмосферу постапокалиптического мира из игры в реальность.



У ведущего YouTube-канала «This is Хорошо» Стаса Давыдова это получилось сделать практически идеально. Вместе с косплей-моделью Maria Hanna и фотографом Марией GREED Ильиной они создали один из самых качественных косплеев по Half-Life.

И если Мария получилась слишком «взрослой» Аликс Вэнс, то из Стаса вышел удивительно неплохой Фримен. Серьёзно, он похож на своего игрового прототипа, как две капли воды.

В день выхода Half-Life Alyx другой известный косплеер из России Валерия (Химера) тоже решила порадовать своих фанатов косплеем на Аликс Вэнс.



Девушка честно призналась, что не похожа на известную героиню из вселенной Half-Life, но не могла обойти её стороной, так как она ей нравится. Однако фанаты Валерии поспешили успокоить её тем, что работа получилась качественной, а место для съёмок было подобрано идеально. Но нашлись и те, кто не преминул упрекнуть косплеера за выпячивание всем известных мест.

А это более старый косплей на Аликс Вэнс от той же Валерии:

Но классным косплей можно сделать и без обнажёнки. Косплеер Дарина Рарог это доказала. Она представила Аликс Вэнс не в привычных джинсах и куртке, а в броне Гордона Фримена, суровой и брутальной. От неё прям-таки веет духом классовой борьбы за существование и справедливость.

Простой, но при этом очень качественный косплей от Ярослава Волкова. В его работе Гордон Фримен предстал без брони, но уже с верным ломом в руке.

Кажется, после ужасной катастрофы, исказившей до неузнаваемости облик исследовательского центра «Чёрная Меза», прошло всего несколько минут.

Помимо Вэнс и Фримена, во вселенной Half-Life есть немало второстепенных персонажей. Так, португальский косплеер Мигель Рибейро представил косплей на охранника «Чёрной Мезы».

А вот этот косплей на зомби покорил нас своей реалистичностью и детальностью проработки. Вы тоже при просмотре этих изображений слышите этот ужасный вой? Аж мурашки по коже!

Поспорить с предыдущим косплеем может только эта работа: